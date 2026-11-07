C・ロナウドが前日に電撃引退…ポルトガル代表、11月の招集メンバー発表！ブルーノやヴィティーニャら

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は6日、11月のインターナショナルウィークに臨むポルトガル代表メンバーを発表した。
今夏のワールドカップではラウンド16敗退に終わり、大会後に新たにジョルジェ・ジェズス監督を招聘して再スタートを切ったポルトガル代表。しかし、前回の活動でクリスティアーノ・ロナウドと指揮官の衝突が伝えられ、主将がそのままチームを離脱する事態も発生した。その後C・ロナウドは自身の行動を謝罪、連盟からの処分を受け入れたものの、5日に代表引退を発表した。
11月のメンバー発表前日の決断に衝撃が走る中で、FPFは6日に11月の招集メンバーを発表。史上最多234試合出場146ゴールを奪ってきたレジェンドが23年間に及ぶ代表キャリアを終えた後、初めての代表メンバーを発表している。
今回の招集では、ブルーノ・フェルナンデスやヴィティーニャ、ベルナルド・シウバらが順当に選出。また、アルベルト・コスタ、ロドリゴ・モラ、ジェオヴァニ・ケンダ、グスタボ・ヴァレラの4名が初招集となった。
UEFAネーションズリーグを戦うポルトガル代表は、14日にデンマーク代表戦と対戦。17日にはウェールズ代表と激突する。
■ポルトガル代表 11月の招集メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シウバ（スポルティングCP）
サムエウ・ソアレス（ベンフィカ）
▽DF
ジョアン・カンセロ（バルセロナ）
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）
アルベルト・コスタ（ポルト）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）
アントニオ・シウバ（ボーンマス）
ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ）
▽MF
ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル）
マテウス・フェルナンデス（トッテナム）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー）
▽FW
ペドロ・ネト（チェルシー）
フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ）
カルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ）
ラファエウ・レオン（ガラタサライ）
ジェオヴァニ・ケンダ（チェルシー）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）
ロドリゴ・モラ（ローマ）
ゴンサロ・ラモス（ミラン）
ファビオ・シウバ（ドルトムント）
グスタボ・ヴァレラ（モンツァ）