C・ロナウドが前日に電撃引退…ポルトガル代表、11月の招集メンバー発表！ブルーノやヴィティーニャら

ポルトガルサッカー連盟（FPF）は6日、11月のインターナショナルウィークに臨むポルトガル代表メンバーを発表した。

今夏のワールドカップではラウンド16敗退に終わり、大会後に新たにジョルジェ・ジェズス監督を招聘して再スタートを切ったポルトガル代表。しかし、前回の活動でクリスティアーノ・ロナウドと指揮官の衝突が伝えられ、主将がそのままチームを離脱する事態も発生した。その後C・ロナウドは自身の行動を謝罪、連盟からの処分を受け入れたものの、5日に代表引退を発表した。

11月のメンバー発表前日の決断に衝撃が走る中で、FPFは6日に11月の招集メンバーを発表。史上最多234試合出場146ゴールを奪ってきたレジェンドが23年間に及ぶ代表キャリアを終えた後、初めての代表メンバーを発表している。

今回の招集では、ブルーノ・フェルナンデスやヴィティーニャ、ベルナルド・シウバらが順当に選出。また、アルベルト・コスタ、ロドリゴ・モラ、ジェオヴァニ・ケンダ、グスタボ・ヴァレラの4名が初招集となった。

UEFAネーションズリーグを戦うポルトガル代表は、14日にデンマーク代表戦と対戦。17日にはウェールズ代表と激突する。

■ポルトガル代表 11月の招集メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ルイ・シウバ（スポルティングCP）

サムエウ・ソアレス（ベンフィカ）

▽DF

ジョアン・カンセロ（バルセロナ）

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）

アルベルト・コスタ（ポルト）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）

トマス・アラウージョ（ベンフィカ）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）

アントニオ・シウバ（ボーンマス）

ヌーノ・タヴァレス（ラツィオ）

▽MF

ジョアン・パリーニャ（ベンフィカ）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル）

マテウス・フェルナンデス（トッテナム）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

ベルナルド・シウバ（レアル・マドリー）

▽FW

ペドロ・ネト（チェルシー）

フランシスコ・トリンコン（アル・アハリ）

カルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ）

ラファエウ・レオン（ガラタサライ）

ジェオヴァニ・ケンダ（チェルシー）

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）

ロドリゴ・モラ（ローマ）

ゴンサロ・ラモス（ミラン）

ファビオ・シウバ（ドルトムント）

グスタボ・ヴァレラ（モンツァ）