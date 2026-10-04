離脱のC・ロナウドにポルトガル指揮官「入りたいなら戻ってくればいい。簡単に解決できるはず」

ポルトガル代表のジョルジュ・ジェズス監督がクリスティアーノ・ロナウドについて言及した。『A Bola』が伝えている。

2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。

ノルウェー戦を勝利で終えた後、指揮官はロナウドについて「これからどうなるかは分からない。私にとってはすべてが未定だ」と話し、こう続けた。

「彼は代表招集前に自分の人生を決めなければならない。もし彼がプレーしていて、代表チームに入りたいのなら、いつでも戻って来ればいいんだ。なぜダメなのか？これは誤解であり、私の考えでは簡単に解決できるはずだ。私としては、すべて順調だ。いつ解決するのか？分からない。様子を見よう」

また、ノルウェー戦については「私はこのチームを強く信じていたが、最初の4試合で4連勝できるとは予想していなかった」と喜んだ。