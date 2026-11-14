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ronaldoGetty Images
Kyoya Saito

ポルトガル代表、C・ロナウドに敬意を表し背番号7のユニフォームをデザイン変更

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【欧州・海外サッカー ニュース】ポルトガル代表がデザインを変更した。

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ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウドを称え、代表チームのユニフォームの背番号7のデザインを変更することを発表した。

今夏のワールドカップではラウンド16敗退に終わり、大会後に新たにジョルジェ・ジェズス監督を招聘して再スタートを切ったポルトガル代表。しかし、前回の活動でクリスティアーノ・ロナウドと指揮官の衝突が伝えられ、主将がそのままチームを離脱する事態も発生した。その後C・ロナウドは自身の行動を謝罪、連盟からの処分を受け入れたものの、5日に代表引退を発表した。

ポルトガルはロナウドに敬意を表し、背番号7のユニフォームは今後デザインが変わる模様。チームは公式でこのように説明した。

「新しい背番号7番を発表する時が来た。なぜなら、永遠に不滅の背番号が一つあるからだ」

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なお、ポルトガルは14日のデンマーク戦では試合前に全員がロナウドのトレードマークである背番号7のユニフォームを着用していた。

執筆：Kyoya Saito

News writer

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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing
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