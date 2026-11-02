【11月2日更新】ポケモンカード抽選情報まとめ2026｜最新の予約・再販・倍率・当選の注意点まとめ

抽選販売を実施！ GEO ONLINE GEO ONLINEでもポケモンカードの抽選販売を実施！ 会員証など各種条件クリアで応募可能 抽選応募はこちら 今すぐ申し込む

ポケモンカードゲーム(ポケカ)は、新商品や再販商品の抽選販売が各店舗で実施されている。

本記事では、2026年のポケモンカードの抽選・予約情報や応募条件、当選発表日、再販情報を紹介する。

ポケモンカードの最新抽選・予約状況

2026年11月は、拡張パック「ハドウシーカー」と「スペシャルデッキセットMEGA」の抽選・招待販売が案内されている。

商品名 発売日 希望小売価格(税込) 抽選・販売状況 拡張パック「ハドウシーカー」 11/27(金) 1パック200円 Amazon招待販売

ポケモンセンターオンライン追加抽選予定 スペシャルデッキセットMEGA メガオーダイル・メガカイリュー・メガゲンガー 11/13(金) 5,500円 ゲオ・キデイランドなどで抽選 拡張パック「30th CELEBRATION」 9/16(水) 1パック360円 一部店舗で再販抽選 拡張パック「ストームエメラルダ」 7/31(金) 1パック200円 一部店舗で再販抽選

※販売状況は2026年11月2日時点。店舗によって受付期間や対象商品が異なる。

ポケモンカードの抽選応募受付中のストア

11月2日(月)時点で、ゲオやキデイランドの一部店舗では「スペシャルデッキセットMEGA」の抽選を受け付けている。Amazonでは「ハドウシーカー」BOXの商品ページから招待販売を確認できる。

ストア 対象商品 抽選受付期間 応募条件・形式 Amazon ハドウシーカー BOX 商品ページで確認 Amazonアカウント

招待リクエスト ゲオ スペシャルデッキセットMEGA 11/2(月)11:00～

11/5(木)17:59 GEO ID・Ponta連携

Web抽選 キデイランド吉祥寺店 スペシャルデッキセットMEGA 11/2(月)10:00～

11/4(水)23:59 LivePocket応募

店頭購入 キデイランド二子玉川店 スペシャルデッキセットMEGA 11/2(月)10:00～

11/4(水)23:59 LivePocket応募

店頭購入 キデイランドららぽーと富士見店 30th CELEBRATION ～11/2(月)23:59 LivePocket応募

店頭購入

※各店の受付条件・受取店舗はショップによって異なります。

Amazon｜ハドウシーカーの招待販売

Amazonでは、11月27日(金)発売の「ハドウシーカー」BOXの招待販売が案内されている。

商品ページに「招待をリクエストする」と表示される場合、Amazonアカウントから申し込める。招待対象者にはメールで購入案内が届き、指定された期限内に注文する形式だ。

対象商品：拡張パック「ハドウシーカー」BOX

応募方法：Amazonの商品ページから招待をリクエスト

当選・招待連絡：対象者へメール通知

購入方法：招待メールに記載された期限内に注文

※招待リクエストは購入を保証するものではない。

ゲオ｜スペシャルデッキセットMEGAの抽選販売

ゲオでは、11月13日(金)発売の「スペシャルデッキセットMEGA メガオーダイル・メガカイリュー・メガゲンガー」を対象に抽選販売を実施する。

応募には店舗レンタル会員機能付きPontaカードと、GEO ID・Ponta会員IDの連携が必要だ。当選者本人による店頭購入となる。

応募期間：11/2(月)11:00～11/5(木)17:59

応募方法：ゲオ抽選販売専用サイト

応募制限：1人1点・1回限り

当選連絡：当選者にメール通知

購入方法：本人確認書類などを持参して店頭購入

キデイランド｜店舗別に購入整理券を抽選

キデイランドの一部店舗では、LivePocketを利用して購入整理券の抽選を行っている。当選した場合は指定店舗で購入する。

「スペシャルデッキセットMEGA」は、同一商品の対象店舗をまたいだ重複応募が無効と案内されている。

応募期間：11/2(月)10:00～11/4(水)23:59

当選連絡：11/11(水)18:00頃まで

購入期間：11/13(金)～11/15(日)

応募方法：LivePocket

購入条件：当選者本人の来店・本人確認

ポケモンカードの今後の抽選予定

ポケモンセンターオンラインでは「ハドウシーカー」BOXの追加抽選を実施予定だ。

ストア 対象商品 応募期間 当選発表 ポケモンセンターオンライン ハドウシーカー BOX 11/6(金)16:00～

11/10(火)16:59 11/17(火)15:00以降

ポケモンセンターオンライン｜ハドウシーカー追加抽選

今回の追加抽選は「プレイヤーズクラブ：本人認証済み枠」と「プレイヤーズクラブ：本人未認証枠」に分けて実施される。公式案内によると、当選数の大半は本人認証済み枠に割り当てられる。

本人認証済み枠では、プレイヤーズクラブのマイナンバーカード認証と、両サービスの登録メールアドレスの一致が必要だ。未認証枠ではポケモンセンターオンラインの電話番号認証が必要となる。

応募期間：11/6(金)16:00～11/10(火)16:59

当選発表：11/17(火)15:00以降

注文期間：11/17(火)15:00～11/24(火)16:59

応募枠：本人認証済み枠・本人未認証枠

応募制限：1つの抽選につき1人1回

ポケモンカードの当選発表・購入期限は？

抽選当選後は、各店舗が指定する期間内に注文や店頭購入を行う必要がある。

ストア 対象商品 当選発表 購入期間 ポケモンセンターオンライン ハドウシーカー追加抽選 11/17(火)15:00以降 11/17(火)～11/24(火)16:59 ゲオ スペシャルデッキセットMEGA 当選者にメール通知 当選案内で確認 キデイランド吉祥寺店・二子玉川店 スペシャルデッキセットMEGA 11/11(水)18:00頃まで 11/13(金)～11/15(日) キデイランドららぽーと富士見店 30th CELEBRATION 11/6(金)18:00頃まで 11/7(土)～11/9(月)

ポケモンカードの抽選を行う主な販売先

抽選は公式通販、家電量販店、玩具店などで行われる。必要な購入履歴や本人確認の方法は、募集ごとに異なる。

販売先 主な応募形式 注意点 ポケモンセンターオンライン Web抽選 会員登録・本人認証など、抽選ごとに指定 Amazon 招待リクエスト 商品ページから受付状況を確認 ゲオ Web抽選 GEO ID・Ponta連携など ヨドバシカメラ Web・店頭販売など 会員・購入履歴など募集条件を確認 ビックカメラ 店頭抽選など ポイントカード・購入履歴など募集条件を確認 トイザらス 店舗・Web抽選など 対象店舗・会員条件を確認 楽天ブックス Web抽選・予約販売など 楽天会員・募集ごとの条件 セブンネットショッピング Web抽選・予約販売など 購入履歴など募集ごとの条件

ポケモンカード抽選の応募方法・手順

販売店の公式サイトやアプリで受付状況を確認する 会員登録・購入履歴・本人認証などの応募条件を満たす 受付期間内に抽選へ申し込む 当選発表日以降にメールやマイページで結果を確認する 当選した場合は指定期間内に購入する

ポケモンカードの抽選倍率はどれくらい？

ポケモンカードの抽選倍率は、商品や販売店、用意された数量によって異なる。応募総数や当選者数を非公表としている店舗では、正確な倍率を算出できない。

ポケモンセンターオンラインの「ハドウシーカー」追加抽選では、本人認証済み枠に当選数の大半が割り当てられることが公式発表されている。応募する枠の条件を事前に確認したい。

ポケモンカードの再販・追加抽選はある？

ポケモンカードでは、発売後に追加抽選や再販抽選が実施される場合がある。新商品の抽選で落選した場合も、販売店の追加募集を確認できる。

商品 再販・追加抽選の例 確認先 ハドウシーカー ポケモンセンターオンラインの追加抽選 公式案内 30th CELEBRATION キデイランドの一部店舗で再販抽選 抽選案内 ストームエメラルダ キデイランドの一部店舗で再販抽選 抽選案内

ポケモンカードの抽選当選後の注意点

抽選に当選しても、期限内の購入や本人確認が必要となる場合がある。店頭抽選では、代理購入を認めていないケースもある。

購入期限 ：期限を過ぎると購入できない場合がある

：期限を過ぎると購入できない場合がある 本人確認 ：本人確認書類や当選QRコードを求められることがある

：本人確認書類や当選QRコードを求められることがある 当選メール ：迷惑メールフォルダも確認する

：迷惑メールフォルダも確認する 購入方法 ：店頭購入・オンライン注文の違いを確認する

：店頭購入・オンライン注文の違いを確認する BOXの販売状態 ：店舗によっては外装フィルムを開封して販売する場合がある

：店舗によっては外装フィルムを開封して販売する場合がある 代理購入：当選者本人以外の受け取りを禁止する店舗がある

ポケモンカードの抽選に当選するコツは？

抽選の当選確率を確実に上げる方法はないが、異なる販売店の募集を確認することで購入機会を増やせる。