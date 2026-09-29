PL独立委員会、9季にわたるマンチェスター・シティの重大な違反を認定。影響額は1718億円

プレミアリーグの独立委員会はマンチェスター・シティが財務規則の重大な違反に関連するすべての容疑で有罪判決を受けたと発表した。

独立委員会は、2009/10年度から2017/18年度にかけて、マンチェスター・シティが「偽装資金調達計画」の一環として、複数の商業パートナーと「架空の」契約を結び、クラブの収益を8億3000万ポンド（約1718億円）も人為的に水増ししていたことを明らかにした。

その他、クラブは、実際の財政状況を隠蔽した決算報告書を提出。マンチェスター・シティは、プレミアリーグとUEFAの両方の支出制限を大幅に違反しており、プレミアリーグの規定を「100以上」破っていたという。委員会はまた、公聴会が2024年9月から12月にかけて行われたため、決定に至るまでにこれほど長い時間がかかったことは「遺憾」であると述べた。

一方、マンチェスター・シティはこれを受け「本日発表されたプレミアリーグ委員会の見解に失望と驚きを隠せない」と声明を発表した。





「当クラブはプレミアリーグによる告発に対して無実であり、本件に関する当クラブの立場を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠が存在します。したがって、当クラブはあらゆる適切な規制機関および法廷において、断固として、そして必要に応じて積極的に対応してまいります」





「プレミアリーグの手続きは現在も進行中であり、重要な部分が未完了のままです。マンチェスター・シティFCは、当該意見には法律、原則、事実に関する明白な重大な誤りがあり、不当であるとして、利用可能なあらゆる上訴手段を講じる予定です。 当クラブは、プレミアリーグの理事会および執行部が、党派的な影響を受けず、独立した公平かつ公正な規制機関として行動するという前提に基づき、8年間にわたり適正な手続きを誠実に尊重してきた」

「クラブは、今後のすべての手続きが完了するまで、これ以上発言できる内容に当然ながら制限がある」