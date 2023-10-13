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Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品一覧 セールで買うべき対象品リスト

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Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品、Apple iPhone15など対象商品まとめ。セールで安くなるものは？

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月額／年額

600円／5,900円(税込)

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Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のセール『Amazon感謝祭』が開催される。

▶【10/14(土)スタート】Amazonプライム感謝祭の特設ページでおすすめ目玉商品をチェック

本記事では、2023年Amazon感謝祭の開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。

Amazonプライム感謝祭の開催期間

2023年のAmazon感謝祭は、10月14日(土)午前0時から15日(日)午後11時59分まで48時間限定で開催される。

セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！

Amazonプライム感謝祭セールへ参加するには、プライム会員の登録が必須だ。

Amazonプライム会員は月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。

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Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品リスト

ここでは、Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品を紹介する。

【事前公開】おすすめ目玉商品

10月14日のセールスタートを前に、目玉商品の一部が事前公開された。

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