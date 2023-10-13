Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のセール『Amazon感謝祭』が開催される。
▶【10/14(土)スタート】Amazonプライム感謝祭の特設ページでおすすめ目玉商品をチェック
本記事では、2023年Amazon感謝祭の開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。
Amazonプライム感謝祭の開催期間
2023年のAmazon感謝祭は、10月14日(土)午前0時から15日(日)午後11時59分まで48時間限定で開催される。
セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！
Amazonプライム感謝祭セールへ参加するには、プライム会員の登録が必須だ。
Amazonプライム会員は月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。
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Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品リスト
ここでは、Amazonプライム感謝祭のおすすめ目玉商品を紹介する。
【事前公開】おすすめ目玉商品
10月14日のセールスタートを前に、目玉商品の一部が事前公開された。
Amazonデバイス
生活家電・テレビ・イヤホン・パソコン
食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品
ホーム・キッチン用品・スポーツ・アウトドア用品
洋服・シューズ・バッグ
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ゲーム・DVD・ソフトウェア
|Microsoft Office Home & Business 2021(最新 永続版)
|Microsoft 365 Personal(最新 1年版)
|PlayStation VR2(CFIJ-17000)
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|PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001)
|ESET インターネット セキュリティ(最新)|5台3年|オンラインコード版
Amazonプライム感謝祭のお得なキャンペーン情報
|一覧
|内容
|ポイントアップキャンペーン
|合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大12%(最大10,000ポイント)還元
|メーカーキャッシュバック
|各種メーカーがキャッシュバック&ポイントバックを実施
|Amazon Music Unlimited 4ヶ月無料
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3,920円→0円に
|Kindle Unlimited 3ヶ月99円
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2,940円→99円に
▶Amazonプライム感謝祭はいつから？攻略・キャンペーン情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。