2試合連続クリーンシートの鈴木彩艶、現地評価は？「素早い反応もあったが…」

パルマの日本代表GK鈴木彩艶が及第点以上の評価を獲得した。

パルマは25日、セリエA第34節でピサと対戦。鈴木はフル出場すると、2試合連続のクリーンシートを記録。チームは途中出場のエルフェージュが決勝点を挙げ、パルマが勝利している。

『EUROSPORT』では鈴木に「6.5」と高評価をつけ、「特に難しいセーブを求められる場面はなかったが、試合序盤のヴラルのシュートに対しては、素早い反応と運の良さを見せつけた。通常のセーブが必要な場面では常に準備ができていたが、相手のプレッシャーには危うい場面もあった」と記された。

『パルマ・トゥデイ』では「6」となり、「足元のプレーで度々自信過剰な場面が見られ、タルディーニ・スタジアムからザイオンへの『目を覚ませ』という声援が沸き起こった。ピンチを迎える前に、ストイリコビッチへの決定的な反応とマイスターへのセーブを見せた。2度のポストに救われた」とされた。

『SPORT PARMA』でも「6」で、「2度も足元をすくわれ、ストイリコビッチのプレッシングに大きな危機を招いた。前半はヴラルのシュートを奇跡的な顔面ブロックで防ぎ、ポストに救われた場面が2度あった。後半はマイスターの力のないシュートを除けば、特にやるべき仕事はなかった」とされている。