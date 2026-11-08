10試合で7敗目のクリスタル・パレス、解任ならフランク監督が後任候補に

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】クリスタル・パレスにトーマス・フランクが就任か。

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クリスタル・パレスの新監督候補にトーマス・フランクが浮上している。『スカイスポーツ』などが伝えた。

クリスタル・パレスは8日、今節にリヴァプールに1-3と敗れ、今季7度目の敗戦。今季から就任したピエール・サージュ監督は解任される可能性が高まっている。

監督交代の場合には、元ブレントフォードのトーマス・フランクが最有力候補になるという。フランクは2018年から2025年までの7年間、ブレントフォードで大きな成功を収め、チームをプレミアリーグに昇格させ、その後トップリーグのクラブとして確立させ、2023年には9位という成績を残した。

昨季はトッテナムの監督に就任したが、わずか8か月で解任に。以降はフリーとなっている。

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なお、パレスが関心を示している他の候補者には、フランク・ランパード、ショーン・ダイチ、ヴィトール・ペレイラ、キム・ヘルバーグ、ヴィトール・マトス、トニー・ポポヴィッチなどがいる。