【4月20日】パドレスvsアストロズのテレビ放送/ネット配信予定・開始時間｜MLB(メジャーリーグ)

MLB（メジャーリーグ）は日本時間4月20日(日)、公式戦を実施。ヒューストン・アストロズとサンディエゴ・パドレスが対戦する。
本記事では、アストロズvsパドレスの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
アストロズvsパドレス｜試合日程・開始時間
ヒューストン・アストロズvsサンディエゴ・パドレスは、日本時間4月20日(日)に開催。
- 大会：MLB公式戦
- 日時：日本時間4月19日(土)午前8:10開始予定
- 対戦：アストロズvsパドレス（松井裕樹・ダルビッシュ有 所属）
アストロズvsパドレス｜放送/配信予定
アストロズvsパドレスは『Amazonプライムビデオ』『MLB.tv』『SPOTV NOW』が中継・配信を行う。
同試合は『Amazonプライムビデオ』でも視聴可能。プライム会員なら追加料金なし、新規の方でも30日間無料トライアルで視聴できる。
■放送局・スケジュール
- ネット：Amazonプライムビデオ、MLB.tv(Amazon Prime Video)、MLB.tv、SPOTV NOW
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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