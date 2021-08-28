J1リーグ

【J1速報】大阪ダービーのスタメン発表！勝ち点で並ぶガンバとセレッソが激突

Goal（ゴール）
最終更新
(C)Getty images
【大阪ダービー スタメン速報】8月28日開催の明治安田生命J1リーグ第27節、ガンバ大阪vsセレッソ大阪のスターティングメンバー(先発)が発表された。

8月28日に行われる明治安田生命J1リーグ第27節、ガンバ大阪vsセレッソ大阪のスターティングメンバーが発表された。

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今回はガンバ大阪vsセレッソ大阪の試合日程、テレビ放送予定、DAZN視聴方法を紹介していく。

目次

  1. 大阪ダービー｜スタメン
  2. 大阪ダービー｜試合日程・中継予定
  3. DAZNが期間限定で視聴料割引キャンペーン実施中

大阪ダービー｜スタメン

■ガンバ大阪

先発メンバー

  • GK 1 東口順昭
  • DF 17 奥野耕平
  • DF 26 柳澤亘
  • DF 3 昌子源
  • DF 19 キム・ヨングォン
  • DF 4 藤春廣輝
  • MF 10 倉田秋
  • MF 21 矢島慎也
  • MF 29 山本悠樹
  • MF 32 チアゴ・アウベス
  • FW 9 レアンドロ・ペレイラ

控えメンバー

  • GK 25 石川慧
  • DF 5 三浦弦太
  • MF 15 井手口陽介
  • MF 8 小野瀬康介
  • FW 18 パトリック
  • FW 37 山見大登
  • FW 39 宇佐美貴史

■セレッソ大阪

先発メンバー

  • GK 21 キム・ジンヒョン
  • DF 2 松田陸
  • DF 14 丸橋祐介
  • DF 15 瀬古歩夢
  • DF 33 西尾隆矢
  • MF 4 原川力
  • MF 5 藤田直之
  • MF 10 清武弘嗣
  • MF 17 坂元達裕
  • FW 9 アダム・タガート
  • FW 29 加藤陸次樹

控えメンバー

  • GK 50 松井謙弥
  • DF 24 鳥海晃司
  • MF 18 西川潤
  • MF 30 喜田陽
  • FW 13 高木俊幸
  • FW 20 大久保嘉人
  • FW 34 山田寛人

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大阪ダービー｜試合日程・中継予定

■試合日程・キックオフ時間

  • 明治安田生命J1リーグ第27節
  • 2021年8月28日（土）19:00キックオフ
  • ガンバ大阪vsセレッソ大阪（パナソニックスタジアム吹田）

■中継予定

  • 地上波：なし（※朝日放送が録画放送）
  • BS・CS：なし
  • ネット： DAZN

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