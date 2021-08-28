【J1速報】大阪ダービーのスタメン発表！勝ち点で並ぶガンバとセレッソが激突
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(C)Getty images
8月28日に行われる明治安田生命J1リーグ第27節、ガンバ大阪vsセレッソ大阪のスターティングメンバーが発表された。
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今回はガンバ大阪vsセレッソ大阪の試合日程、テレビ放送予定、DAZN視聴方法を紹介していく。
目次
大阪ダービー｜スタメン
■ガンバ大阪
先発メンバー
- GK 1 東口順昭
- DF 17 奥野耕平
- DF 26 柳澤亘
- DF 3 昌子源
- DF 19 キム・ヨングォン
- DF 4 藤春廣輝
- MF 10 倉田秋
- MF 21 矢島慎也
- MF 29 山本悠樹
- MF 32 チアゴ・アウベス
- FW 9 レアンドロ・ペレイラ
控えメンバー
- GK 25 石川慧
- DF 5 三浦弦太
- MF 15 井手口陽介
- MF 8 小野瀬康介
- FW 18 パトリック
- FW 37 山見大登
- FW 39 宇佐美貴史
■セレッソ大阪
先発メンバー
- GK 21 キム・ジンヒョン
- DF 2 松田陸
- DF 14 丸橋祐介
- DF 15 瀬古歩夢
- DF 33 西尾隆矢
- MF 4 原川力
- MF 5 藤田直之
- MF 10 清武弘嗣
- MF 17 坂元達裕
- FW 9 アダム・タガート
- FW 29 加藤陸次樹
控えメンバー
- GK 50 松井謙弥
- DF 24 鳥海晃司
- MF 18 西川潤
- MF 30 喜田陽
- FW 13 高木俊幸
- FW 20 大久保嘉人
- FW 34 山田寛人
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大阪ダービー｜試合日程・中継予定
■試合日程・キックオフ時間
- 明治安田生命J1リーグ第27節
- 2021年8月28日（土）19:00キックオフ
- ガンバ大阪vsセレッソ大阪（パナソニックスタジアム吹田）
■中継予定
- 地上波：なし（※朝日放送が録画放送）
- BS・CS：なし
- ネット： DAZN
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