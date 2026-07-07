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Yuta Tokuma

【7月7日】オリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークスのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークスの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは7月7日(火)、オリックス・バファローズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

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本記事では、オリックスvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026のオリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークスは、7月7日(火)に京セラドーム大阪で開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
7/7(火)18:00オリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークス

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オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
7/7(火)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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