抽選販売を実施！ GEO ONLINE GEO ONLINEでもワンピースカードの抽選販売を実施！ 会員証など各種条件クリアで応募可能 抽選応募はこちら 今すぐ申し込む

ONE PIECEカードゲーム(ワンピースカード・ワンピカード)は、新商品や再販商品の抽選販売が各ショップで実施されている。

本記事では、2026年のワンピースカードの抽選・予約情報や応募条件、当選発表日、再販情報を紹介する。

ワンピースカードの最新抽選・予約状況

2026年11月は、ブースターパック「神の支配(OP-18)」を中心に抽選販売が案内されている。発売済みの「ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05)」も追加抽選の対象となっている。

商品名 発売日 希望小売価格(税込) 抽選・販売状況 ブースターパック「神の支配(OP-18)」 11/21(土) 1パック240円 ゲオ抽選販売

Amazonで販売状況を確認 エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05)」 10/31(土) 1パック240円 HMVトレカショップなどで追加抽選 ONE PIECE HEROINES PRECIOUS BOX 10/31(土) 8,470円 一部の公認店で抽選販売 ブースターパック「世界最強の戦士(OP-17)」 8/22(土) 1パック240円 一部の店舗で再販抽選

※販売状況は2026年11月3日時点。店舗によって受付期間や対象商品が異なる。

ワンピースカードの抽選応募受付中のストア

先着順ではなく、抽選販売を受け付けているショップは以下の通り。ただし、各ショップで会員登録や購入履歴などの条件が必要な場合もあるため、事前に確認する必要がある。

ストア 対象商品 抽選受付期間 応募条件・形式 ゲオ 神の支配(OP-18) 11/2(月)11:00～

11/5(木)17:59 GEO ID・Ponta連携

Web抽選・店頭購入 キッズリパブリック(イオン本州・四国) 神の支配(OP-18) 10/30(金)11:00～

11/5(木)19:59 キッズリパブリックアプリ

iAEON ID連携 イオン北海道 神の支配(OP-18) 11/1(日)8:00～

11/3(火)23:59 iAEONアプリ

対象地域・会員条件あり HMVトレカショップ・HMV対象店 ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05) 10/29(木)21:00～

11/3(火)23:59 LivePocket再抽選

対象店舗で店頭購入

※各店の受付条件・受取店舗はショップによって異なります。

ゲオ｜神の支配の抽選販売

ゲオでは、11月21日(土)発売のブースターパック「神の支配(OP-18)」を対象に抽選販売を実施する。

応募には店舗レンタル会員機能付きPontaカードと、GEO ID・Ponta会員IDの連携が必要だ。当選者本人による店頭購入となる。

応募期間：11/2(月)11:00～11/5(木)17:59

応募方法：ゲオ抽選販売専用サイト

応募条件：GEO ID・Ponta連携、店舗レンタル会員機能付きPontaカード

当選連絡：当選者に案内

購入方法：本人確認書類・会員証などを提示して店頭購入

Amazon｜ワンピースカードの販売状況

Amazonで実施されていた「神の支配(OP-18)」BOXの招待リクエスト受付は終了している。

現在の取扱商品や販売価格は、Amazonの商品一覧から確認できる。

対象商品：ブースターパック「神の支配(OP-18)」BOX

招待リクエスト：受付終了

販売状況：商品一覧から確認

ワンピースカードの当選発表を控えたストア

抽選受付を終了し、当選発表を控えているストアは以下の通り。

ストア 対象商品 抽選受付期間 当選発表 応募条件・形式 イオンスタイルオンライン 神の支配(OP-18) 10/27(火)11:00～

10/28(水)23:59 11/9(月)12:00頃 Web抽選

当選者がオンライン購入 ヤマダデンキ 神の支配(OP-18) 10/12(月)23:00～

10/14(水)23:59 11/18(水)12:00頃 アプリ抽選

指定店舗で購入 イオン九州 神の支配(OP-18) 10/24(土)～

11/1(日)23:59 11/20(金)12:00以降 iAEONアプリ抽選

当選者が店頭購入 キデイランドららぽーと富士見店 ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05) 10/31(土)10:00～

11/2(月)23:59 11/6(金)18:00頃まで LivePocket応募

当選者が店頭購入

※当選発表日時や対象商品は店舗・抽選ごとに異なる。

ワンピースカードの今後の抽選予定

ブースターパック「神の支配(OP-18)」は、今後も店舗ごとに追加抽選が案内される場合がある。また、12月には新たなスタートデッキの発売が予定されている。各商品の抽選実施や受付日時は販売店の発表を確認する必要がある。

商品名 発売日 希望小売価格(税込) 抽選予定 スタートデッキ「砂漠の王女と海賊たち(ST-37)」 12/19(土) 1,430円 未発表 スタートデッキ「バロックワークス(ST-38)」 12/19(土) 1,430円 未発表

ワンピースカードの当選発表・購入期限は？

抽選当選後は、各店舗が指定する期間内に注文や店頭購入を行う必要がある。

ストア 対象商品 当選発表 購入期間 ゲオ 神の支配(OP-18) 当選案内で確認 当選案内で確認 キッズリパブリック(イオン本州・四国) 神の支配(OP-18) 11/20(金)12:00以降順次 11/21(土)～11/25(水) イオン北海道 神の支配(OP-18) 11/20(金)8:00以降 11/21(土)～11/23(月・祝) イオン九州 神の支配(OP-18) 11/20(金)12:00以降 11/21(土)～11/25(水) イオンスタイルオンライン 神の支配(OP-18) 11/9(月)12:00頃 11/9(月)～11/10(火)23:59 HMVトレカショップ・HMV対象店 ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05) 11/4(水)予定 11/7(土)～11/20(金)

ワンピースカードの抽選を行う主な販売先

抽選は公式ショップ、通販サイト、家電量販店、玩具店などで行われる。必要な購入履歴や本人確認の方法は、募集ごとに異なる。

販売先 主な応募形式 注意点 ゲオ Web抽選 GEO ID・Ponta連携など Amazon 商品検索・通販 「神の支配」の招待受付は終了。販売状況を確認 楽天ブックス Web抽選・予約販売など 楽天会員・募集ごとの条件を確認 セブンネットショッピング Web抽選・予約販売など 募集ごとの条件を確認 HMVトレカショップ・HMV＆BOOKS online 店舗抽選・通販など 対象店舗・受付状況を確認 イオン アプリ・Web抽選など 対象地域・アプリ条件を確認 ヨドバシカメラ Web・店頭販売など 会員・購入履歴など募集条件を確認 ビックカメラ 店頭抽選など ポイントカード・購入履歴など募集条件を確認 ヤマダデンキ アプリ抽選など 対象商品・購入期間を確認 トイザらス 店舗・Web抽選など 対象店舗・会員条件を確認

ワンピースカード抽選の応募方法・手順

販売店の公式サイトやアプリで受付状況を確認する 会員登録・購入履歴・本人認証などの応募条件を満たす 受付期間内に抽選へ申し込む 当選発表日以降にメールやマイページで結果を確認する 当選した場合は指定期間内に購入する

ワンピースカードの抽選倍率はどれくらい？

ワンピースカードの抽選倍率は、商品や販売店、用意された数量によって異なる。応募総数や当選者数を非公表としている店舗では、正確な倍率を算出できない。

応募には会員登録や購入履歴、アプリ連携が必要となる場合がある。店舗の条件を確認したうえで申し込みたい。

ワンピースカードの再販・追加抽選はある？

ワンピースカードでは、発売後に追加抽選や再販抽選が実施される場合がある。発売済みの「ONE PIECE Heroines Edition vol.2(EB-05)」や「世界最強の戦士(OP-17)」についても、店舗ごとの募集を確認できる。

ワンピースカードの抽選当選後の注意点

抽選に当選しても、期限内の購入や本人確認が必要となる場合がある。店頭抽選では、代理購入を認めていないケースもある。

購入期限 ：期限を過ぎると購入できない場合がある

：期限を過ぎると購入できない場合がある 本人確認 ：本人確認書類や当選QRコードを求められることがある

：本人確認書類や当選QRコードを求められることがある 当選メール ：迷惑メールフォルダも確認する

：迷惑メールフォルダも確認する 購入方法 ：店頭購入・オンライン注文の違いを確認する

：店頭購入・オンライン注文の違いを確認する BOXの販売状態 ：店舗によっては外箱を開封したり、パックのみ渡したりする場合がある

：店舗によっては外箱を開封したり、パックのみ渡したりする場合がある 代理購入：当選者本人以外の受け取りを禁止する店舗がある

ワンピースカードの抽選に当選するコツは？

抽選の当選確率を確実に上げる方法はないが、異なる販売店の募集を確認することで購入機会を増やせる。

複数の販売店の抽選受付状況を確認する

会員登録やアプリ連携を事前に済ませる

応募期間と当選発表日を確認する

同一抽選で禁止されている重複応募を避ける

発売後の再販・追加抽選も確認する

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