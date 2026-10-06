新体制4試合で4ゴール2アシスト！圧巻オリーセ、ジダンも絶賛「まさに傑出した選手」

フランス代表MFマイケル・オリーセは、ジネディーヌ・ジダン監督が称えた。





5日に行われたUEFAネーションズリーグでベルギー代表と対戦したフランス代表。35分に先制点を許すと、終盤まで反撃できない苦しい展開に。それでも77分、デジレ・ドゥエが同点弾を奪うと、81分にはオリーセのお膳立てからラヤン・シェルキが逆転弾。さらにその後、オリーセが2度ネットを揺らし、4-1で勝利。ジダン監督が後半に送り出した交代選手たちが軒並み結果を残し、新体制でのホーム初勝利を挙げた。









この試合で60分から出場し、2ゴール1アシストでチームを勝利に導いたオリーセ。ジダン監督体制発足から4試合連続でゴールに関与し、4ゴール2アシストと圧倒的な活躍でチームを牽引する24歳だが、『TF1』で指揮官を称えている。





「終盤は良いプレーができたね。前半は難しい展開だった。相手が守備を固めて引いてくる場合、攻略するのは常に大変だよ。それでも粘り強く戦い続け、最終的には良い結果を残せた。これはチームとしての成果だ」





「彼（ジダン）がアイデアを提示し、僕たちがそれを実行する。ここまでの4試合でうまくやれてるし、今後もこの調子で続けてきたい。フランス代表でプレーできることはいつだって嬉しいよ。質の高い選手が揃ったこのチームでプレーするのは本当に楽しいんだ」





この日試合が行われたスタッド・ド・フランスのスタンドからは、「オリーセ、バロンドール！」というチャントも湧き上がっている。ジダン監督も会見で、大活躍のエースについて「彼はまさに傑出した選手だよ」と絶賛した。フランス代表はジダン監督体制初のインターナショナルウィークを3勝1分け負け無しで終えたが、オリーセは着々とエースの座を築きつつあるようだ。