J1初挑戦の岡山、2025シーズンの選手背番号を発表！江坂任は「8」、注目の18歳・佐藤龍之介は「39」に

ファジアーノ岡山は11日、2025シーズンのスタッフ体制と選手背番号を発表した。
昨季は昇格プレーオフを制し、2025シーズンに初めて明治安田J1リーグに挑戦する岡山。日本代表経験を持つ江坂任に加え、佐々木雅士や立田悠悟ら積極的に選手を加えて新シーズンへ向けた準備を進める中で、11日にスタッフ体制と選手背番号を発表している。
注目の新加入である江坂任は「8」を背負うことに。また佐々木雅士は「1」、立田悠悟は「2」となった他、FC東京から加入した注目の18歳MF佐藤龍之介は「39」を背負うことが決まった。
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■スタッフ
監督：木山 隆之
コーチ：木澤 正徳
コーチ：村主 博正
コーチ：小坂 雄樹
GKコーチ：吉岡 宏
フィジカルコーチ：佐藤 淳
アシスタントコーチ：山本 兼史
■選手
1：佐々木雅士
2：立田悠悟
3：藤井海和
4：阿部海大
5：柳育崇
6：輪笠祐士
7：竹内涼
8：江坂任
9：グレイソン
11：太田龍之介
13：金山隼樹
14：田部井涼
15：工藤孝太
16：家坂葉光
17：末吉塁
18：田上大地
18：岩渕弘人
20：鷲見星河
21：川上康平
22：一美和成
23：嵯峨理久
24：藤田息吹
27：木村太哉
29：齋藤恵太
33：神谷優太
39：佐藤龍之介
43：鈴木喜丈
45：ブラウン・ノア賢信
49：スベンド・ブローダーセン
50：加藤聖
88：柳貴博
99：ルカオ