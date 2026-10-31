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J1リーグ
team-logoファジアーノ岡山
JFE Harenokuni Stadium
team-logoFC東京
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Yuta Tokuma

【10月31日】ファジアーノ岡山vsFC東京の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第13節

J1リーグ
ファジアーノ岡山 対 FC東京
ファジアーノ岡山
FC東京

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第13節、ファジアーノ岡山対FC東京の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年10月31日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第13節で、ファジアーノ岡山とFC東京が対戦する。

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本記事では、ファジアーノ岡山とFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ファジアーノ岡山vsFC東京｜試合スケジュール・キックオフ時間

ファジアーノ岡山vsFC東京は、10月31日(土)に岡山のホーム、ＪＦＥ晴れの国スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第13節
  • 日時：2026年10月31日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：ファジアーノ岡山 vs FC東京
  • 会場：ＪＦＥ晴れの国スタジアム
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ファジアーノ岡山vsFC東京｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第13節のファジアーノ岡山vsFC東京は、テレビ放送は衛星放送『NHK BS』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ファジアーノ岡山vsFC東京のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ファジアーノ岡山vsFC東京 チーム情報

ファジアーノ岡山 vs FC東京 予想スタメン

マネージャー

  • 木山隆之

成績

OKA

OKA - 直近成績

AVF
2-1
NAG
3-3
KOB
0-3
MIH
2-0
KWF
2-1
得点（失点）
7/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
FCT

FCT - 直近成績

URD
3-0
MIH
1-0
TVE
0-4
KAR
0-0
MIH
6-0
得点（失点）
13/1
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
0/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ファジアーノ岡山ドローFC東京
1
0
3
J1リーグ
FC東京 badge
FC東京
FCT
3
ファジアーノ岡山 badge
ファジアーノ岡山
OKA
1
終了
J1リーグ
ファジアーノ岡山 badge
ファジアーノ岡山
OKA
1
FC東京 badge
FC東京
FCT
0
終了
J2リーグ
FC東京 badge
FC東京
FCT
3
ファジアーノ岡山 badge
ファジアーノ岡山
OKA
0
終了
J2リーグ
ファジアーノ岡山 badge
ファジアーノ岡山
OKA
0
FC東京 badge
FC東京
FCT
2
終了
2得点8
2.5 得点以上の試合2/4
両チームとも得点を挙げた1/4

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
128313010+2027
2
FC東京FC東京FCT
12831278+1927
3
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
128222910+1926
4
柏レイソル柏レイソルKAR
128132519+625
5
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
127231811+723
6
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
126422518+722
7
浦和レッズ浦和レッズURD
127052123-221
8
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
126242521+420
9
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
124621612+418
10
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
125161517-216
11
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
124261418-414
12
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
123541219-714
13
清水エスパルス清水エスパルスSSP
124261020-1014
14
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
123361519-412
15
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
122551421-711
16
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
122461523-810
17
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
122371222-109
18
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
12156921-128
19
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
122191321-87
20
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
121471224-127
AFC Champions League
降格

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