大分トリニータvs清水エスパルスの勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J2リーグ第25節

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winner_nakagawa_oita vs inui_shimizu(C)Getty Images
明治安田生命J2リーグ大分トリニータ vs 清水エスパルス大分トリニータ清水エスパルス

【J2リーグ2023 対戦情報】7月9日開催の明治安田生命J2リーグ第25節、大分トリニータvs清水エスパルスはスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第25節が2023年7月9日（日)に開催。大分トリニータと清水エスパルスが対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

大分vs清水のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［大分］・アウェイ勝利［清水］

販売期限:2023/7/9(日)18:50

大分勝利オッズ 予想スコア清水勝利オッズ
6.9倍1-05.7倍
10.6倍 2-0 6.2倍
5.9倍 2-1 5.4倍
31.8倍 3-0 8.6倍
19.5倍 3-1 7.0倍
24.1倍 3-2 10.7倍
18.3倍 その他の勝利 8.2倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 9.9倍
1-1 4.6倍
2-2 11.8倍
その他の引き分け 35.5倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/7/7(金)14:31時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

大分vs清水｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年7月9日（日）19:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J2リーグ　第25節
  • カード：大分トリニータ vs 清水エスパルス
  • 会場：レゾナックドーム大分
  • 放送・配信：DAZN

大分vs清水「WINNER 1試合予想」の対象！

明治安田生命J2リーグ第25節、大分トリニータ対清水エスパルスは、スポーツくじ「WINNER」の1試合予想対象試合となる。

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docomo winner campaign 202308

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※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。