2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第25節が2023年7月9日（日)に開催。大分トリニータと清水エスパルスが対戦する。
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大分vs清水のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［大分］・アウェイ勝利［清水］
販売期限:2023/7/9(日)18:50
|大分勝利オッズ
|予想スコア
|清水勝利オッズ
|6.9倍
|1-0
|5.7倍
|10.6倍
|2-0
|6.2倍
|5.9倍
|2-1
|5.4倍
|31.8倍
|3-0
|8.6倍
|19.5倍
|3-1
|7.0倍
|24.1倍
|3-2
|10.7倍
|18.3倍
|その他の勝利
|8.2倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/7/7(金)14:31時点
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大分vs清水｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年7月9日（日）19:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J2リーグ 第25節
- カード：大分トリニータ vs 清水エスパルス
- 会場：レゾナックドーム大分
- 放送・配信：DAZN
大分vs清水「WINNER 1試合予想」の対象！
明治安田生命J2リーグ第25節、大分トリニータ対清水エスパルスは、スポーツくじ「WINNER」の1試合予想対象試合となる。
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※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。