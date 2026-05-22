Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20250601 japan rugby league(C)Getty images
DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元
Yuta Tokuma

ラグビーリーグワンプレーオフはどこで見られる？視聴方法まとめ

2025-26シーズンのNTTジャパンラグビーリーグワンのプレーオフトーナメントの日程・放送予定・視聴方法を紹介。

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」は、5月23日(土)からプレーオフトーナメントがスタートする。

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイで月額最安値視聴

本記事では、ラグビーリーグワンプレーオフの日程、テレビ放送やネット配信、視聴方法を詳しく紹介する。

リーグワン2025-26プレーオフ｜日程・放送予定

20225-26シーズンのラグビーリーグワンのレギュラーシーズンは、2025年12月13日(土)に開幕。2026年5月10日(日)まで全18節を実施する。

プレーオフトーナメントは2026年5月23日(土)から実施。レギュラーシーズン上位6チームが出場する。

■プレーオフトーナメント

ラウンド開始時刻対戦カード会場放送・配信
準々決勝①5月23日14:30東京サントリーサンゴリアス vs リコーブラックラムズ東京秩父宮ラグビー場
準々決勝②5月24日14:30クボタスピアーズ船橋・東京ベイ vs 東芝ブレイブルーパス東京秩父宮ラグビー場
準決勝5月30日12:05コベルコ神戸スティーラーズ vs 準々決勝①勝者秩父宮ラグビー場
準決勝5月31日14:05埼玉パナソニックワイルドナイツ vs 準々決勝②勝者秩父宮ラグビー場
3位決定戦6月6日13:30準決勝敗者 vs 準決勝敗者秩父宮ラグビー場
決勝6月7日15:05準決勝勝者 vs 準決勝勝者MUFGスタジアム（国立競技場）

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイで月額最安値視聴

リーグワン2025-26の放送・配信予定

ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではプレーオフ全試合をライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能だ。

また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でも全試合がライブ配信される。

DAZNでジャパンラグビーリーグワン2025-26全試合配信DMM×DAZNホーダイで月額最安値視聴

DAZN視聴方法

DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DAZN Rugby OneDAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

DMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可