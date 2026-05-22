ラグビーリーグワンプレーオフはどこで見られる？視聴方法まとめ

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」は、5月23日(土)からプレーオフトーナメントがスタートする。
本記事では、ラグビーリーグワンプレーオフの日程、テレビ放送やネット配信、視聴方法を詳しく紹介する。
リーグワン2025-26プレーオフ｜日程・放送予定
20225-26シーズンのラグビーリーグワンのレギュラーシーズンは、2025年12月13日(土)に開幕。2026年5月10日(日)まで全18節を実施する。
プレーオフトーナメントは2026年5月23日(土)から実施。レギュラーシーズン上位6チームが出場する。
■プレーオフトーナメント
|ラウンド
|開始時刻
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|準々決勝①
|5月23日14:30
|東京サントリーサンゴリアス vs リコーブラックラムズ東京
|秩父宮ラグビー場
|準々決勝②
|5月24日14:30
|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ vs 東芝ブレイブルーパス東京
|秩父宮ラグビー場
|準決勝
|5月30日12:05
|コベルコ神戸スティーラーズ vs 準々決勝①勝者
|秩父宮ラグビー場
|
|準決勝
|5月31日14:05
|埼玉パナソニックワイルドナイツ vs 準々決勝②勝者
|秩父宮ラグビー場
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|3位決定戦
|6月6日13:30
|準決勝敗者 vs 準決勝敗者
|秩父宮ラグビー場
|決勝
|6月7日15:05
|準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|MUFGスタジアム（国立競技場）
|
リーグワン2025-26の放送・配信予定
ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではプレーオフ全試合をライブ配信する。
『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能だ。
また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でも全試合がライブ配信される。
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