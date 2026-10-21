プロ野球ドラフト会議 昨年の12球団指名選手は？2025年の12球団一覧まとめ

2026年10月22日(木)にプロ野球12球団による新人選手の指名権を競う『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ』が行われる。

本記事では、昨年のプロ野球ドラフト会議での12球団指名選手について紹介する。

プロ野球ドラフト会議とは？

プロ野球ドラフト会議とは、各球団が新人選手の入団交渉権を獲得するために行う会議で、正式名称は「新人選手選択会議(Draft Meeting)」と呼ばれる。目的は明確で、12球団間の戦力均衡を図り、資金力や人気によって特定のチームに有望選手が偏ることを防ぐことにある。

現在のドラフト会議は毎年10月に開催され、「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」として大正製薬が特別協賛。会場は東京・グランドプリンスホテル新高輪で、テレビやネット中継でも大きな注目を集める恒例行事となっている。

指名対象となる新人選手は、日本の中学校・高校・大学などに在学中、または在学経験があり、過去にNPB球団と選手契約を結んだことがない選手を指す。日本の学校に在学経験がない場合でも、日本国籍を有する選手は新人選手として扱われる。なお、日本高等学校野球連盟および全日本大学野球連盟に所属する選手は、それぞれの連盟から「プロ野球志望届」の提出者として公示されている場合に限り、指名対象となる。

第1巡目は入札抽選方式で行われ、12球団が希望選手を同時に入札する。指名が重複しなければその球団が交渉権を獲得し、重複した場合は抽選を実施。抽選に外れた球団は再入札を行い、全12球団の1巡目指名が確定するまで繰り返す。第2巡目以降は、優先リーグの最下位球団から両リーグの順位を下位から交互にたどるウェーバー方式となり、第3巡目はその逆順の逆ウェーバー方式で進む。以降も両方式を交互に繰り返す。

ドラフト会議で球団が得るのは、選手との契約締結に向けた交渉権だ。選手が入団に合意しなければ契約は成立せず、球団は原則として翌年3月末までに契約を結び、支配下選手として公示できなければ交渉権を失う。支配下選手として入団する新人の契約金は最高額が1億円で、出来高払いは5,000万円までとされている。

プロ野球ドラフト会議2025(昨年)の12球団指名選手は？

2025年10月23日に開催されたプロ野球ドラフト会議では、支配下73名、育成43名の計116名の交渉権が確定した。高校生、大学生、社会人、独立リーグなどから多彩な人材が指名され、阪神は3球団競合となった創価大・立石正広の交渉権を獲得している。

以下、支配下・育成を含む12球団の全指名選手を一覧で紹介する。

球団 順位 選手名 守備 所属 阪神タイガース 支配下1位 立石正広 内野手 創価大学 支配下2位 谷端将伍 内野手 日本大学 支配下3位 岡城快生 外野手 筑波大学 支配下4位 早瀬朔 投手 神村学園高 支配下5位 能登嵩都 投手 オイシックス新潟アルビレックスBC 育成1位 神宮僚介 投手 東京農業大学北海道オホーツク 育成2位 山﨑照英 外野手 兵庫ブレイバーズ 横浜DeNAベイスターズ 支配下1位 小田康一郎 内野手 青山学院大学 支配下2位 島田舜也 投手 東洋大学 支配下3位 宮下朝陽 内野手 東洋大学 支配下4位 片山皓心 投手 Honda 支配下5位 成瀬脩人 内野手 NTT西日本 育成1位 清水詩太 内野手 京都国際高 読売ジャイアンツ 支配下1位 竹丸和幸 投手 鷺宮製作所 支配下2位 田和廉 投手 早稲田大学 支配下3位 山城京平 投手 亜細亜大学 支配下4位 皆川岳飛 外野手 中央大学 支配下5位 小濱佑斗 内野手 沖縄電力 支配下6位 藤井健翔 内野手 浦和学院高 育成1位 冨重英二郎 投手 神奈川フューチャードリームス 育成2位 林燦 投手 立正大学 育成3位 松井蓮太朗 捕手 豊橋中央高 育成4位 河野優作 投手 愛知学院大学 育成5位 知念大成 外野手 オイシックス新潟アルビレックスBC 中日ドラゴンズ 支配下1位 中西聖輝 投手 青山学院大学 支配下2位 櫻井頼之介 投手 東北福祉大学 支配下3位 篠﨑国忠 投手 徳島インディゴソックス 支配下4位 能戸輝夢 外野手 明秀学園日立高 支配下5位 新保茉良 内野手 東北福祉大学 支配下6位 花田旭 外野手 東洋大学 育成1位 牧野憲伸 投手 オイシックス新潟アルビレックスBC 育成2位 石川大峨 内野手 掛川西高 育成3位 三上愛介 外野手 愛媛マンダリンパイレーツ 広島東洋カープ 支配下1位 平川蓮 外野手 仙台大学 支配下2位 齊藤汰直 投手 亜細亜大学 支配下3位 勝田成 内野手 近畿大学 支配下4位 工藤泰己 投手 北海学園大学 支配下5位 赤木晴哉 投手 佛教大学 支配下6位 西川篤夢 内野手 神村学園伊賀高 支配下7位 髙木快大 投手 中京大学 育成1位 小林結太 捕手 城西大学 育成2位 岸本大希 内野手 徳島インディゴソックス 東京ヤクルトスワローズ 支配下1位 松下歩叶 内野手 法政大学 支配下2位 松川玲央 内野手 城西大学 支配下3位 山崎太陽 投手 創価大学 支配下4位 増居翔太 投手 トヨタ自動車 支配下5位 鈴木蓮吾 投手 東海大学付属甲府高 支配下6位 石井巧 内野手 NTT東日本 支配下7位 飯田琉斗 投手 ENEOS 育成1位 小宮悠瞳 投手 川崎総合科学高 福岡ソフトバンクホークス 支配下1位 佐々木麟太郎 内野手 スタンフォード大学 支配下2位 稲川竜汰 投手 九州共立大学 支配下3位 鈴木豪太 投手 大阪商業大学 支配下4位 相良雅斗 投手 岐阜協立大学 支配下5位 髙橋隆慶 内野手 JR東日本 育成1位 池田栞太 捕手 関根学園高 育成2位 江崎歩 内野手 福井工業大学附属福井高 育成3位 大矢琉晟 投手 中京大学 育成4位 大橋令和 内野手 オイスカ浜松国際高 育成5位 鈴木貴大 外野手 CLUB REBASE 育成6位 長﨑蓮汰 投手 滋賀学園高 育成7位 エミール・セラーノ・プレンサ 外野手 幸福の科学学園高 育成8位 大山北斗 投手 中央大学準硬式野球部 北海道日本ハムファイターズ 支配下1位 大川慈英 投手 明治大学 支配下2位 エドポロ・クリストファ・ケイン・セカンド 外野手 大阪学院大学 支配下3位 大塚瑠晏 内野手 東海大学 支配下4位 半田南十 内野手 日本大学藤沢高 支配下5位 藤森海斗 捕手 明徳義塾高 育成1位 常谷拓輝 内野手 北海学園大学 育成2位 横山永遠 投手 青森中央学院大学 オリックス・バファローズ 支配下1位 藤川敦也 投手 延岡学園高 支配下2位 森陽樹 投手 大阪桐蔭高 支配下3位 佐藤龍月 投手 高崎健康福祉大学高崎高 支配下4位 窪田洋祐 外野手 札幌日本大学高 支配下5位 髙谷舟 投手 北海学園大学 支配下6位 石川ケニー 投手 ジョージア大学 支配下7位 野上士耀 捕手 明秀学園日立高 育成1位 三方陽登 外野手 栃木ゴールデンブレーブス 育成2位 シャピロ・マシュー一郎 投手 富山GRNサンダーバーズ 育成3位 中西創大 内野手 日星高 育成4位 渡邉一生 投手 仙台大学 東北楽天ゴールデンイーグルス 支配下1位 藤原聡大 投手 花園大学 支配下2位 伊藤樹 投手 早稲田大学 支配下3位 繁永晟 内野手 中央大学 支配下4位 大栄利哉 捕手 学校法人石川高 支配下5位 伊藤大晟 投手 れいめい高 支配下6位 九谷瑠 投手 王子 支配下7位 阪上翔也 外野手 近畿大学 育成1位 幌村黛汰 外野手 富山GRNサンダーバーズ 育成2位 大坪梓恩 外野手 石川ミリオンスターズ 育成3位 中沢匠磨 投手 白鴎大学 育成4位 金子京介 内野手 神奈川大学 育成5位 島原大河 捕手 愛媛マンダリンパイレーツ 埼玉西武ライオンズ 支配下1位 小島大河 捕手 明治大学 支配下2位 岩城颯空 投手 中央大学 支配下3位 秋山俊 外野手 中京大学 支配下4位 堀越啓太 投手 東北福祉大学 支配下5位 横田蒼和 内野手 山村学園高 支配下6位 川田悠慎 外野手 四国銀行 育成1位 新井唯斗 内野手 八王子学園八王子高 育成2位 今岡拓夢 内野手 神村学園高 育成3位 斎藤佳紳 投手 徳島インディゴソックス 育成4位 濱岡蒼太 投手 川和高 育成5位 平口寛人 投手 日本経済大学 育成6位 正木悠馬 投手 上智大学 育成7位 安藤銀杜 外野手 徳島インディゴソックス 千葉ロッテマリーンズ 支配下1位 石垣元気 投手 高崎健康福祉大学高崎高 支配下2位 毛利海大 投手 明治大学 支配下3位 奥村頼人 投手 横浜高 支配下4位 櫻井ユウヤ 内野手 昌平高 支配下5位 冨士隼斗 投手 日本通運 支配下6位 岡村了樹 捕手 富島高 支配下7位 田中大聖 投手 Honda鈴鹿 育成1位 中山優人 投手 水戸啓明高 育成2位 髙橋快秀 投手 徳島インディゴソックス 育成3位 杉山諒 外野手 愛知学院大学

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※本ページに記載の情報は、2026年10月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。