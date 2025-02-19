プロ野球オープン戦2025のチケット発売日・販売情報

2025年のプロ野球オープン戦(春季非公式試合)のチケット販売情報をまとめて紹介。

2025年のプロ野球オープン戦(春季非公式試合)が、2月22日(土)にスタートする。

本記事では、プロ野球オープン戦2025のチケット発売日や販売情報を紹介する。

プロ野球オープン戦2025の開催日程

2025年のプロ野球オープン戦は、2月22日(土)～3月23日(日)にかけて開催。各試合の対戦カード、開催日時、球場は以下の通り。

【2月22日(土)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 楽天 vs 阪神 金武 14:00 中日 vs ロッテ 北谷 13:00 DeNA vs 巨人 宜野湾 13:00 ヤクルト vs 日本ハム 浦添 13:00 ソフトバンク vs オリックス アイビー

【2月23日(日)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 日本ハム vs 楽天 名護 13:00 巨人 vs 広島 那覇 13:30 中日 vs 阪神 北谷 13:00 ヤクルト vs DeNA 浦添 13:00 オリックス vs ソフトバンク SOKKEN

【2月24日(月)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 巨人 vs ロッテ 那覇 13:30 中日 vs 広島 北谷

【3月1日(土)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 楽天 vs 広島 倉敷 18:00 巨人 vs ヤクルト 東京ドーム 14:00 中日 vs DeNA バンテリンドーム

【3月2日(日)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 楽天 vs 広島 倉敷 14:00 巨人 vs ヤクルト 東京ドーム 13:30 中日 vs DeNA バンテリンドーム

【3月4日(火)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 DeNA vs ロッテ 横浜 14:00 オリックス vs 楽天 京セラD大阪 13:00 阪神 vs 中日 甲子園 18:00 ソフトバンク vs ヤクルト みずほPayPay

【3月5日(水)】

開始時刻 対戦カード 会場 18:00 日本ハム vs 西武 エスコンF 13:00 DeNA vs 広島 横浜 12:00 オリックス vs 楽天 京セラD大阪 13:00 阪神 vs 中日 甲子園 18:00 ソフトバンク vs ヤクルト みずほPayPay

【3月6日(木)】

開始時刻 対戦カード 会場 18:00 日本ハム vs 西武 エスコンF 13:00 ロッテ vs 広島 ZOZOマリン

【3月7日(金)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 ロッテ vs ソフトバンク ZOZOマリン 18:00 オリックス vs 巨人 京セラD大阪 13:00 阪神 vs DeNA 甲子園

【3月8日(土)】

開始時刻 対戦カード 会場 14:00 日本ハム vs 中日 エスコンF 13:00 楽天 vs 西武 静岡 13:00 ロッテ vs ソフトバンク ZOZOマリン 14:00 オリックス vs 巨人 京セラD大阪 13:00 阪神 vs DeNA 甲子園 13:00 広島 vs ヤクルト マツダスタジアム

【3月9日(日)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 日本ハム vs 中日 エスコンF 13:00 楽天 vs 西武 静岡 13:00 ロッテ vs ソフトバンク ZOZOマリン 14:00 オリックス vs DeNA 京セラD大阪 13:00 阪神 vs 巨人 甲子園 13:00 広島 vs ヤクルト マツダスタジアム

【3月11日(火)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 楽天 vs ヤクルト 静岡 13:00 西武 vs 阪神 ベルーナドーム 13:00 ロッテ vs 日本ハム ZOZOマリン 13:00 DeNA vs 広島 横浜 18:00 中日 vs オリックス バンテリンドーム 14:00 ソフトバンク vs 巨人 長崎

【3月12日(水)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 楽天 vs ヤクルト 静岡 13:00 西武 vs 阪神 ベルーナドーム 13:00 ロッテ vs 日本ハム ZOZOマリン 13:00 DeNA vs 広島 横浜 18:00 中日 vs オリックス バンテリンドーム 18:00 ソフトバンク vs 巨人 みずほPayPay

【3月13日(木)】

開始時刻 対戦カード 会場 18:00 ソフトバンク vs 巨人 みずほPayPay

【3月14日(金)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 ヤクルト vs オリックス 神宮 13:00 DeNA vs 楽天 横浜 13:00 中日 vs 西武 小牧 13:30 広島 vs ロッテ マツダスタジアム 18:00 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPay

【3月15日(土)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 ヤクルト vs オリックス 神宮 13:00 DeNA vs 楽天 横浜 14:00 中日 vs 西武 バンテリンドーム 13:00 広島 vs ロッテ マツダスタジアム 14:00 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPay

【3月16日(日)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 ヤクルト vs オリックス 神宮 13:00 DeNA vs 楽天 横浜 13:30 中日 vs 西武 バンテリンドーム 13:00 広島 vs ロッテ マツダスタジアム 13:00 ソフトバンク vs 日本ハム みずほPayPay

【3月18日(火)】

開始時刻 対戦カード 会場 15:00 日本ハム vs 巨人 エスコンF 13:00 西武 vs 広島 ベルーナドーム 13:00 ロッテ vs 楽天 ZOZOマリン 13:00 ヤクルト vs 阪神 神宮 13:00 DeNA vs オリックス 横浜 18:00 ソフトバンク vs 中日 みずほPayPay

【3月19日(水)】

開始時刻 対戦カード 会場 14:00 日本ハム vs 巨人 エスコンF 13:00 西武 vs 広島 ベルーナドーム 13:00 ロッテ vs 楽天 ZOZOマリン 13:00 ヤクルト vs 阪神 神宮 18:00 ソフトバンク vs 中日 みずほPayPay

【3月20日(木)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 DeNA vs オリックス 横浜

【3月21日(金)】

開始時刻 対戦カード 会場 18:00 日本ハム vs ヤクルト エスコンF 18:00 西武 vs DeNA ベルーナドーム 18:00 巨人 vs ロッテ 東京ドーム 18:00 中日 vs 楽天 バンテリンドーム 18:00 オリックス vs 阪神 京セラD大阪 18:00 ソフトバンク vs 広島 みずほPayPay

【3月22日(土)】

開始時刻 対戦カード 会場 14:00 日本ハム vs ヤクルト エスコンF 18:00 西武 vs DeNA ベルーナドーム 14:00 巨人 vs ロッテ 東京ドーム 14:00 中日 vs 楽天 バンテリンドーム 14:00 阪神 vs オリックス 京セラD大阪 13:00 ソフトバンク vs 広島 みずほPayPay

【3月23日(日)】

開始時刻 対戦カード 会場 13:00 日本ハム vs ヤクルトエスコンF エスコンF 14:00 西武 vs DeNA ベルーナドーム 14:00 巨人 vs ロッテ 東京ドーム 13:30 中日 vs 楽天 バンテリンドーム 13:00 オリックス vs 阪神 京セラD大阪 14:00 広島 vs ソフトバンク マツダスタジアム

プロ野球オープン戦2025のチケット販売情報・発売日

プロ野球オープン戦のチケットは1月半ばから順次発売。各球団が本拠地としている球場で行われる試合チケットは公式サイトから事前購入ができるほか、座席が残っている場合は当日券も販売される。

チケット販売状況をチケジャムでチェック！

チケット売買(チケットリセール)の仲介アプリ「チケットジャム(ticketjam)」では、行けなくなったイベントチケットの売買が仲介され、安全に取引を行うことができる。不正な転売を規約によって強く禁じているほか、万が一入場ができなかった場合やチケット内容が異なる場合にチケット代金(1枚あたり最大5万円)と取引手数料の合計額を補償する「あんしん補償プレミアム」など、安心のサポートが充実している。

プロ野球レギュラーシーズン&一部オープン戦の視聴方法は？

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN

DAZNは2024年2月1日から野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランの提供を開始した。同プランは年間プラン(月々払い)のみでの提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可