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プロ野球オープン戦2025のチケット発売日・販売情報

2025年のプロ野球オープン戦(春季非公式試合)のチケット販売情報をまとめて紹介。

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2025年のプロ野球オープン戦(春季非公式試合)が、2月22日(土)にスタートする。

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本記事では、プロ野球オープン戦2025のチケット発売日や販売情報を紹介する。

プロ野球オープン戦2025の開催日程

2025年のプロ野球オープン戦は、2月22日(土)～3月23日(日)にかけて開催。各試合の対戦カード、開催日時、球場は以下の通り。

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【2月22日(土)】

開始時刻対戦カード会場
13:00楽天 vs 阪神金武
14:00中日 vs ロッテ北谷
13:00DeNA vs 巨人宜野湾
13:00ヤクルト vs 日本ハム浦添
13:00ソフトバンク vs オリックスアイビー

【2月23日(日)】

開始時刻対戦カード会場
13:00日本ハム vs 楽天名護
13:00巨人 vs 広島那覇
13:30中日 vs 阪神北谷
13:00ヤクルト vs DeNA浦添
13:00オリックス vs ソフトバンクSOKKEN

【2月24日(月)】

開始時刻対戦カード会場
13:00巨人 vs ロッテ那覇
13:30中日 vs 広島北谷
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【3月1日(土)】

開始時刻対戦カード会場
13:00楽天 vs 広島倉敷
18:00巨人 vs ヤクルト東京ドーム
14:00中日 vs DeNAバンテリンドーム

【3月2日(日)】

開始時刻対戦カード会場
13:00楽天 vs 広島倉敷
14:00巨人 vs ヤクルト東京ドーム
13:30中日 vs DeNAバンテリンドーム

【3月4日(火)】

開始時刻対戦カード会場
13:00DeNA vs ロッテ横浜
14:00オリックス vs 楽天京セラD大阪
13:00阪神 vs 中日甲子園
18:00ソフトバンク vs ヤクルトみずほPayPay

【3月5日(水)】

開始時刻対戦カード会場
18:00日本ハム vs 西武エスコンF
13:00DeNA vs 広島横浜
12:00オリックス vs 楽天京セラD大阪
13:00阪神 vs 中日甲子園
18:00ソフトバンク vs ヤクルトみずほPayPay

【3月6日(木)】

開始時刻対戦カード会場
18:00日本ハム vs 西武エスコンF
13:00ロッテ vs 広島ZOZOマリン

【3月7日(金)】

開始時刻対戦カード会場
13:00ロッテ vs ソフトバンクZOZOマリン
18:00オリックス vs 巨人京セラD大阪
13:00阪神 vs DeNA甲子園

【3月8日(土)】

開始時刻対戦カード会場
14:00日本ハム vs 中日エスコンF
13:00楽天 vs 西武静岡
13:00ロッテ vs ソフトバンクZOZOマリン
14:00オリックス vs 巨人京セラD大阪
13:00阪神 vs DeNA甲子園
13:00広島 vs ヤクルトマツダスタジアム

【3月9日(日)】

開始時刻対戦カード会場
13:00日本ハム vs 中日エスコンF
13:00楽天 vs 西武静岡
13:00ロッテ vs ソフトバンクZOZOマリン
14:00オリックス vs DeNA京セラD大阪
13:00阪神 vs 巨人甲子園
13:00広島 vs ヤクルトマツダスタジアム

【3月11日(火)】

開始時刻対戦カード会場
13:00楽天 vs ヤクルト静岡
13:00西武 vs 阪神ベルーナドーム
13:00ロッテ vs 日本ハムZOZOマリン
13:00DeNA vs 広島横浜
18:00中日 vs オリックスバンテリンドーム
14:00ソフトバンク vs 巨人長崎

【3月12日(水)】

開始時刻対戦カード会場
13:00楽天 vs ヤクルト静岡
13:00西武 vs 阪神ベルーナドーム
13:00ロッテ vs 日本ハムZOZOマリン
13:00DeNA vs 広島横浜
18:00中日 vs オリックスバンテリンドーム
18:00ソフトバンク vs 巨人みずほPayPay

【3月13日(木)】

開始時刻対戦カード会場
18:00ソフトバンク vs 巨人みずほPayPay

【3月14日(金)】

開始時刻対戦カード会場
13:00ヤクルト vs オリックス神宮
13:00DeNA vs 楽天横浜
13:00中日 vs 西武小牧
13:30広島 vs ロッテマツダスタジアム
18:00ソフトバンク vs 日本ハムみずほPayPay

【3月15日(土)】

開始時刻対戦カード会場
13:00ヤクルト vs オリックス神宮
13:00DeNA vs 楽天横浜
14:00中日 vs 西武バンテリンドーム
13:00広島 vs ロッテマツダスタジアム
14:00ソフトバンク vs 日本ハムみずほPayPay

【3月16日(日)】

開始時刻対戦カード会場
13:00ヤクルト vs オリックス神宮
13:00DeNA vs 楽天横浜
13:30中日 vs 西武バンテリンドーム
13:00広島 vs ロッテマツダスタジアム
13:00ソフトバンク vs 日本ハムみずほPayPay

【3月18日(火)】

開始時刻対戦カード会場
15:00日本ハム vs 巨人エスコンF
13:00西武 vs 広島ベルーナドーム
13:00ロッテ vs 楽天ZOZOマリン
13:00ヤクルト vs 阪神神宮
13:00DeNA vs オリックス横浜
18:00ソフトバンク vs 中日みずほPayPay

【3月19日(水)】

開始時刻対戦カード会場
14:00日本ハム vs 巨人エスコンF
13:00西武 vs 広島ベルーナドーム
13:00ロッテ vs 楽天ZOZOマリン
13:00ヤクルト vs 阪神神宮
18:00ソフトバンク vs 中日みずほPayPay

【3月20日(木)】

開始時刻対戦カード会場
13:00DeNA vs オリックス横浜

【3月21日(金)】

開始時刻対戦カード会場
18:00日本ハム vs ヤクルトエスコンF
18:00西武 vs DeNAベルーナドーム
18:00巨人 vs ロッテ東京ドーム
18:00中日 vs 楽天バンテリンドーム
18:00オリックス vs 阪神京セラD大阪
18:00ソフトバンク vs 広島みずほPayPay

【3月22日(土)】

開始時刻対戦カード会場
14:00日本ハム vs ヤクルトエスコンF
18:00西武 vs DeNAベルーナドーム
14:00巨人 vs ロッテ東京ドーム
14:00中日 vs 楽天バンテリンドーム
14:00阪神 vs オリックス京セラD大阪
13:00ソフトバンク vs 広島みずほPayPay

【3月23日(日)】

開始時刻対戦カード会場
13:00日本ハム vs ヤクルトエスコンFエスコンF
14:00西武 vs DeNAベルーナドーム
14:00巨人 vs ロッテ東京ドーム
13:30中日 vs 楽天バンテリンドーム
13:00オリックス vs 阪神京セラD大阪
14:00広島 vs ソフトバンクマツダスタジアム

プロ野球オープン戦2025のチケット販売情報・発売日

プロ野球オープン戦のチケットは1月半ばから順次発売。各球団が本拠地としている球場で行われる試合チケットは公式サイトから事前購入ができるほか、座席が残っている場合は当日券も販売される。

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プロ野球レギュラーシーズン&一部オープン戦の視聴方法は？

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公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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