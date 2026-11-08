プロ野球2027の開幕はいつ？セ・パ開幕カード・日程は？

2027シーズンのプロ野球公式戦はセントラル・リーグ、パシフィック・リーグとも3月26日(金)に開幕する。

本記事では、2027シーズンのプロ野球の開幕カードや試合日程を紹介する。

2027年プロ野球セ・パ開幕戦｜日程・対戦カードは？

2027シーズンのプロ野球公式戦は、セ・パ両リーグとも3月26日(金)に開幕する。

セ・リーグは開幕3連戦の対戦カードが決定しているが、パ・リーグの対戦カードは現時点で未発表となっている。なお、試合開始時刻は後日発表される。

セントラル・リーグ（セ・リーグ）

日程 対戦カード 3/26(金)～3/28(日) 読売ジャイアンツ vs 中日ドラゴンズ 3/26(金)～3/28(日) 横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ 3/26(金)～3/28(日) 阪神タイガース vs 広島東洋カープ

パシフィック・リーグ（パ・リーグ）

日程 対戦カード 3/26(金) ※開幕日のみ発表済み 2026年11月5日時点で未発表

2027シーズンに向けて始動！巨人秋季キャンプ2026の視聴方法

2027シーズンに向けて読売ジャイアンツは松井秀喜新監督のもとで始動。2026年10月30日(金)から11月13日(金)まで秋季キャンプを実施している。

CS放送『日テレジータス』は、読売ジャイアンツの主催試合や球団関連番組を多数放送しているスポーツ専門チャンネルだ。日テレジータスは『スカパー！プロ野球セット』の対象チャンネルに含まれており、巨人の秋季キャンプだけでなくセ・パ12球団の公式戦中継も視聴できる。

『スカパー！プロ野球セット』の月額視聴料は4,054円(税込)で、別途スカパー！基本料429円(税込)が必要となる。一方、『日テレジータス』に単体加入することもでき、その場合は視聴料が月額1,100円(税込)と基本料429円(税込)の合計月額1,529円(税込)で視聴することが可能だ。

なお、スカパー！から契約した場合は加入月の視聴料が0円となるが、契約月のみの利用での解約はできないため注意が必要だ。

日テレジータスの登録手順

※加入月の解約は不可。