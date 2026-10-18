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プレミアリーグ
team-logoノッティンガム・フォレスト
City Ground, Nottingham
team-logoアーセナル
ノッティンガム・フォレストvsアーセナルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月19日】ノッティンガム・フォレストvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト 対 アーセナル
ノッティンガム・フォレスト
アーセナル

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第7節、ノッティンガム・フォレストvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月19日(月)に開催。ノッティンガム・フォレストとアーセナルが対戦する。

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本記事では、ノッティンガム・フォレストvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ノッティンガム・フォレストvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

ノッティンガム・フォレストvsアーセナルは、日本時間2026年10月19日(月)にノッティンガム・フォレストのホーム、シティ・グラウンドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月19日(月)0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル
  • 会場：シティ・グラウンド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ノッティンガム・フォレストvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定



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ノッティンガム・フォレストvsアーセナルのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ノッティンガム・フォレストvsアーセナルの予想スタメンは？

ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル 予想スタメン

3-4-2-1
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
page.match.formation.title
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
マッツ・セルスマッツ・セルスムリージョムリージョジャイール・クーニャジャイール・クーニャウスマン・ディオマンデウスマン・ディオマンデダン・エンドイェダン・エンドイェカラム・ハドソン＝オドイカラム・ハドソン＝オドイジェームズ・マカティージェームズ・マカティーザヴェル・シュラーガーザヴェル・シュラーガーダニエル・ムニョスダニエル・ムニョスネコ・ウィリアムズネコ・ウィリアムズルイス・デラップルイス・デラップダビド・ラヤダビド・ラヤリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスエズリ・コンサエズリ・コンサベン・ホワイトベン・ホワイトマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールノニ・マドゥエケノニ・マドゥエケブカヨ・サカブカヨ・サカデクラン・ライスデクラン・ライスブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
3-4-2-1
ノッティンガム・フォレスト

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー
  • ミケル・アルテタ

成績

NFO

NFO - 直近成績

LIV
2-2
TOT
0-0
AVL
1-2
COV
0-1
CRY
3-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
ARS

ARS - 直近成績

SUN
0-2
IPS
2-4
BHA
3-0
LEE
2-1
LIL
3-0
得点（失点）
11/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ノッティンガム・フォレストドローアーセナル
0
2
3
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
終了
1得点8
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
8
リーズリーズLEE
623185+39
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
14
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
15
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
16
フラムフラムFUL
7124710-35
17
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
18
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
19
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
20
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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