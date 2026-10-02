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J2リーグ
team-logoアルビレックス新潟
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Yuta Tokuma

【10月3日】アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第9節

J2リーグ
アルビレックス新潟 対 徳島ヴォルティス
アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス

【J2放送予定】明治安田J2リーグ第9節、アルビレックス新潟対徳島ヴォルティスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年10月3日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J2リーグ第9節で、アルビレックス新潟と徳島ヴォルティスが対戦する。

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本記事では、アルビレックス新潟と徳島ヴォルティスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティス｜試合スケジュール・キックオフ時間

アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティスは、10月3日(土)に新潟のホーム、デンカビッグスワンスタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J2リーグ第9節
  • 日時：2026年10月3日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス
  • 会場：デンカビッグスワンスタジアム
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アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティス｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J2リーグ第9節のアルビレックス新潟vs徳島ヴォルティスは、地上波では『テレビ新潟』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティスのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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アルビレックス新潟vs徳島ヴォルティス チーム情報

アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス 予想スタメン

マネージャー

  • 船越優蔵

成績

ANI

ANI - 直近成績

YHF
5-0
YAM
1-0
JUI
2-1
BLA
2-2
MAY
1-0
得点（失点）
5/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
TOV

TOV - 直近成績

IWA
1-0
BLA
4-1
VEK
0-1
GOS
5-0
TOU
3-0
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アルビレックス新潟ドロー徳島ヴォルティス
1
3
1
J2リーグ
アルビレックス新潟 badge
アルビレックス新潟
ANI
2
徳島ヴォルティス badge
徳島ヴォルティス
TOV
2
終了
J2リーグ
徳島ヴォルティス badge
徳島ヴォルティス
TOV
1
アルビレックス新潟 badge
アルビレックス新潟
ANI
1
終了
J2リーグ
徳島ヴォルティス badge
徳島ヴォルティス
TOV
0
アルビレックス新潟 badge
アルビレックス新潟
ANI
0
終了
J2リーグ
アルビレックス新潟 badge
アルビレックス新潟
ANI
0
徳島ヴォルティス badge
徳島ヴォルティス
TOV
1
終了
J2リーグ
アルビレックス新潟 badge
アルビレックス新潟
ANI
4
徳島ヴォルティス badge
徳島ヴォルティス
TOV
0
終了
7得点4
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ベガルタ仙台ベガルタ仙台VES
8521157+817
2
RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャOMA
8440167+916
3
アルビレックス新潟アルビレックス新潟ANI
85121112-116
4
湘南ベルマーレ湘南ベルマーレSHO
843197+215
5
カターレ富山カターレ富山KAT
8422168+814
6
横浜FC横浜FCYHF
84221611+514
7
徳島ヴォルティス徳島ヴォルティスTOV
841388013
8
モンテディオ山形モンテディオ山形YAM
8404106+412
9
藤枝MYFC藤枝MYFCFUJ
8332129+312
10
テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎TM
83231212011
11
栃木シティ栃木シティTOU
83141413+110
12
ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田BLA
82421110+110
13
ジュビロ磐田ジュビロ磐田JUI
83141011-110
14
ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸VAN
8314512-710
15
いわきFCいわきFCIWA
83051115-49
16
大分トリニータ大分トリニータOTR
815276+18
17
サガン鳥栖サガン鳥栖SAT
8224811-38
18
ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府VEK
8215615-97
19
北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌HCS
81251017-75
20
FC今治FC今治IMA
8116717-104
昇格
昇格プレーオフ
降格

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