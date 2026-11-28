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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】コモ（セリエA）で大活躍中のニコ・パスだが、レアル・マドリーが買い戻し条項を有している。

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コモで大活躍中のアルゼンチン代表MFニコ・パスの去就について、有力メディア『The Athletic』が分析している。

2024年にレアル・マドリーからコモへ移籍したニコ・パス。すると、ここまで公式戦91試合で25ゴール25アシストをマークし、近年躍進著しいコモの中心選手として躍動している。また、アルゼンチン代表としても16キャップを数え、直近の5試合では5ゴール1アシストを記録していた。

そんな大注目の22歳MFの去就について、『The Athletic』が分析している。

コモは2024年にレアル・マドリーから600万ユーロでニコ・パスを獲得したが、この契約にはその後3回の夏の移籍市場でそれぞれ800万ユーロ、900万ユーロ、1000万ユーロで買い戻せる条項が含まれていたという。しかし今年6月に条件の再交渉を行い、コモの支払額は6000万ユーロ（約105億円）に変更。それに伴い、レアル・マドリーの買い戻し条項も8000万ユーロ（約140億円）まで引き上げられ、また有効期間も2027年のみに設定されたようだ。

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また『The Athletic』は、関係者の話として、ニコ・パス自身はレアル・マドリー復帰を望んでいないと伝えている。今後、チーム内で重要な役割を担うことが保証されれば考えが変わる可能性もあるが、現時点そうした見通しは立っていないと指摘した。

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そのため、レアル・マドリーが買い戻し条項を行使しない場合、コモは通常の移籍市場で他クラブと交渉する可能性があるとのこと。現時点では、買い戻し条項を巡る複雑な問題により、熱心に獲得に動いているのはトッテナムのみのようだ。

しかし関心を寄せるクラブは増え続けており、ブルーノ・フェルナンデスの去就が不透明なマンチェスター・ユナイテッドは、ニコ・パスを理想的な後継者の1人としてリストアップ下模様。クラブのブランド価値は選手にとって魅力的に映っており、またマウリシオ・ポチェッティーノ監督と同じ代理人であることもプラスに働く可能性があるという。その一方で、チャンピオンズリーグ出場権は重要な要素となる他、ニコ・パスの第一希望がマンチェスター・Uになるとは限らないと伝えられている。

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そして『The Athletic』は、「この22歳の才能を巡る争奪戦が激化することは間違いない」とし、今後の移籍市場で大きな注目を集める存在だと指摘した。