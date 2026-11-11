34歳ネイマール、引退時期について注目発言？「僕と同じ膝の状態なら…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】元ブラジル代表FWネイマールは、キングス・リーグ出場への意欲も語っている。

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元ブラジル代表FWネイマールは、自身の引退時期について注目の発言を残している。『RMC Sports』が伝えた。

2009年に17歳でサントスのトップチームデビューを果たし、若くして大きな注目を集めたネイマール。すると2013年にはバルセロナ移籍を果たし、同クラブで公式戦186試合出場105ゴール76アシストを記録、歴史的な三冠達成を含む数々のタイトルを獲得した。その後、2017年には2億2000万ユーロという史上最高額の移籍金パリ・サンジェルマン（PSG）へ加入。同クラブで公式戦173試合出場118ゴール80アシストと驚異的なスタッツを残し、フランス国内で10個のタイトルを手にしている。

また、ブラジル代表としても130試合出場で史上最多80ゴールをマーク。今夏に自身4度目のワールドカップに出場した後、代表引退を表明した。

そんな34歳FWだが、自身のキャリアについて注目の発言を残している。ネイマールは先日、ジェラール・ピケ氏が創設した7人制サッカー「キングス・リーグ」のブラジル大会の配信に、人気クリエイターであるクリス・ゲデス氏と共にゲスト出演したが、そこでの発言が話題を呼んだ。

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ライブ配信中、ネイマールは「キングス・リーグでプレーしてみたいんだ。2030年には出るよ」とコメント。これに対し、ゲデス氏は「えっ、2030年に引退するの？ あと4年しかプレーしないつもり？ まだ5～6年はやれるでしょ！」と驚き。するとネイマールは、やや表情を固くしながら「そういうわけじゃないけど……僕と同じ膝の状態なら、きっとわかってくれるはずだよ」と答えている。

ネイマールはキャリアを通じて度重なるケガに悩まされており、特に昨年12月に再手術した左膝の状態は現在も芳しくない模様。直近1カ月は3試合のみの出場に留まっている。

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