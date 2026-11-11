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Neymar Brazil 2026 World CupGetty Images
Ryo Mika

34歳ネイマール、引退時期について注目発言？「僕と同じ膝の状態なら…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】元ブラジル代表FWネイマールは、キングス・リーグ出場への意欲も語っている。

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元ブラジル代表FWネイマールは、自身の引退時期について注目の発言を残している。『RMC Sports』が伝えた。

2009年に17歳でサントスのトップチームデビューを果たし、若くして大きな注目を集めたネイマール。すると2013年にはバルセロナ移籍を果たし、同クラブで公式戦186試合出場105ゴール76アシストを記録、歴史的な三冠達成を含む数々のタイトルを獲得した。その後、2017年には2億2000万ユーロという史上最高額の移籍金パリ・サンジェルマン（PSG）へ加入。同クラブで公式戦173試合出場118ゴール80アシストと驚異的なスタッツを残し、フランス国内で10個のタイトルを手にしている。

また、ブラジル代表としても130試合出場で史上最多80ゴールをマーク。今夏に自身4度目のワールドカップに出場した後、代表引退を表明した。

そんな34歳FWだが、自身のキャリアについて注目の発言を残している。ネイマールは先日、ジェラール・ピケ氏が創設した7人制サッカー「キングス・リーグ」のブラジル大会の配信に、人気クリエイターであるクリス・ゲデス氏と共にゲスト出演したが、そこでの発言が話題を呼んだ。

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ライブ配信中、ネイマールは「キングス・リーグでプレーしてみたいんだ。2030年には出るよ」とコメント。これに対し、ゲデス氏は「えっ、2030年に引退するの？ あと4年しかプレーしないつもり？ まだ5～6年はやれるでしょ！」と驚き。するとネイマールは、やや表情を固くしながら「そういうわけじゃないけど……僕と同じ膝の状態なら、きっとわかってくれるはずだよ」と答えている。

ネイマールはキャリアを通じて度重なるケガに悩まされており、特に昨年12月に再手術した左膝の状態は現在も芳しくない模様。直近1カ月は3試合のみの出場に留まっている。

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執筆：Ryo Mika

News writer

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📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.

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