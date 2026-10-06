ネイマール、代表引退のメッシへ感動のメッセージ「サッカーをさらに好きにさせてくれてありがとう」

元ブラジル代表FWネイマールは、アルゼンチン代表として最後の試合を迎えたFWリオネル・メッシについて綴った。





2005年に18歳でアルゼンチン代表デビューを飾って以降、歴代最多207試合出場、最多125ゴールを挙げてきたメッシ。ワールドカップ優勝や2度のコパ・アメリカ制覇など、キャプテンとしてチームに数々の栄光をもたらしてきた39歳FWだが、今夏のFIFAワールドカップ2026後、代表チームからの引退を発表。6日に行われるベナン代表戦が、代表引退試合になった。





そんなメッシについて、同じくワールドカップ後に代表引退を決断したネイマールがSNSで言及。ブラジル歴代最多得点記録保持者は、国際舞台で何度も対戦し、プライベートでも親交あるレジェンドに感謝を綴った。





「フットボールを愛する人々は、長い間君のプレーを楽しんできた……」





「今日は、君が代表チームのユニフォームを身にまとって戦う最後の試合。その一瞬一瞬を心ゆくまで味わい、今日寄せられる数々の賛辞が君に喜びをもたらすことを願ってるよ」





「君に感謝しているのはアルゼンチンだけではない。フットボールのために君が成し遂げてきたすべてのことに対し、世界中が感謝しているんだ」





「僕にフットボールをさらに好きにさせてくれてありがとう。君と対戦できたことは光栄であり、共に歴史を刻めたことはそれ以上に大きな名誉だった。ありがとう、レオ・メッシ」