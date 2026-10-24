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Ryo Mika

34歳ネイマールが明かす全盛期とは？「みんなバルセロナ時代を覚えていると思うけど…」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】ネイマールは、バルセロナとパリ・サンジェルマン時代を振り返った。

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元ブラジル代表FWネイマールは、自身の全盛期について語っている。


2009年に17歳でサントスのトップチームデビューを果たし、若くして大きな注目を集めたネイマール。すると2013年にはバルセロナ移籍を果たし、同クラブで公式戦186試合出場105ゴール76アシストを記録、歴史的な三冠達成を含む数々のタイトルを獲得した。


その後、2017年には2億2000万ユーロという史上最高額の移籍金パリ・サンジェルマン（PSG）へ加入。同クラブで公式戦173試合出場118ゴール80アシストと驚異的なスタッツを残し、フランス国内で10個のタイトルを手にしている。


また、ブラジル代表としても130試合出場で史上最多80ゴールをマーク。今夏に自身4度目のワールドカップに出場した後、代表引退を表明した。


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そんな34歳FWが、自身の全盛期に言及している。アルゼンチンの人気YoutuberであるDavoo Xeneizeの動画に出演したネイマールは、以下のように語った。


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「バルセロナ時代、つまり“MSN”の一員としてチームと共に成し遂げた数々の成功をみんなは覚えていると思う。でも、ネイマールという選手の“最高の姿”が見られたのは、PSGにいた時だと思うよ」


「あの頃の僕は、強さ、スピード、そして知性を兼ね備え、ピッチ上のあらゆるディテールを把握できるようになっていたんだ。僕にとって、あの時期が全盛期だったよ」

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.