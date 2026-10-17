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プレミアリーグ
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ニューカッスルvsアストン・ヴィラはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月18日】ニューカッスルvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶出場予定！プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ
ニューカッスル
アストン・ヴィラ
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】2026-27プレミアリーグ第7節、ニューカッスル･ユナイテッドvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月18日(日)に開催。ニューカッスル･ユナイテッドと、鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、ニューカッスルvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ニューカッスルvsアストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

イプスウィッチ・タウンvsサンダーランドは、日本時間2026年10月18日(日)にニューカッスルのホーム、セント・ジェームズ・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第1節
  • 日時：2026年10月18日(日)1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：イプスウィッチ・タウンvsサンダーランド
  • 会場：セント・ジェームズ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ニューカッスルvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

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ニューカッスルvsアストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ニューカッスルvsアストン・ヴィラの予想スタメンは？

ニューカッスル vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

4-2-3-1
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
page.match.formation.title
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
ルカシュ・ホルニチェクルカシュ・ホルニチェクルイス・ホールルイス・ホールアマル・デディッチアマル・デディッチマリック・チャウマリック・チャウスフェン・ボットマンスフェン・ボットマンジェイコブ・マーフィージェイコブ・マーフィーハーヴィー・バーンズハーヴィー・バーンズヨアネ・ウィッサヨアネ・ウィッサニコ・ゴンサレスニコ・ゴンサレスルイス・マイリールイス・マイリーマティアス・フェルナンデス＝パルドーマティアス・フェルナンデス＝パルドー鈴木彩艶鈴木彩艶マティ・キャッシュマティ・キャッシュアーロン・ワン＝ビサカアーロン・ワン＝ビサカタイロン・ミングスタイロン・ミングスヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフエミリアーノ・ブエンディアエミリアーノ・ブエンディアブバカル・カマラブバカル・カマラヨハン・マンザンビヨハン・マンザンビジョアン・ゴメスジョアン・ゴメスイブラヒム・エムバイェイブラヒム・エムバイェニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソン
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
ニューカッスル

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • M. Jaissle
  • ウナイ・エメリ

成績

NEW

NEW - 直近成績

BOU
2-2
MIL
0-1
LEE
4-1
HUL
2-1
COV
4-1
得点（失点）
7/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
AVL

AVL - 直近成績

COV
1-3
TOT
2-3
SEV
1-3
BRE
2-2
FB
6-0
得点（失点）
17/6
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ニューカッスルドローアストン・ヴィラ
2
1
2
FAカップ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
0
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
0
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
4
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
1
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
終了
7得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
6600165+1118
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
エヴァートンエヴァートンEVE
624085+310
6
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
7
リーズリーズLEE
623185+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
623186+29
9
リヴァプールリヴァプールLIV
62317709
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
62221013-38
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
14
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
17
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
18
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
19
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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