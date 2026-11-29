【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルンのマヌエル・ノイアーが引退を決意しているようだ。
バイエルンのGKマヌエル・ノイアーが今季限りでの現役引退を示唆した。ドイツ『スカイ』が伝えている。
ノイアーは2011年にシャルケからバイエルンに移籍して以来、チームの主力選手として活躍している。バイエルンではブンデスリーガで13回、チャンピオンズリーグで2度の優勝を経験した。
一方で、今季はケガに悩まされ離脱しており、契約は今季限りとなっている。ノイアーは「夏には自分の状況が変わらないだろうと思っている。今は残された時間を楽しもうとしている」と話し、引退を示唆している。
なお、ノイアーはドイツ代表としても128試合に出場し、2014年のワールドカップ優勝時には最優秀ゴールキーパーに贈られるゴールデングローブ賞を受賞した。
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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
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