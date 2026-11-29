共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルンのマヌエル・ノイアーが引退を決意しているようだ。

広告

バイエルンのGKマヌエル・ノイアーが今季限りでの現役引退を示唆した。ドイツ『スカイ』が伝えている。

ノイアーは2011年にシャルケからバイエルンに移籍して以来、チームの主力選手として活躍している。バイエルンではブンデスリーガで13回、チャンピオンズリーグで2度の優勝を経験した。

一方で、今季はケガに悩まされ離脱しており、契約は今季限りとなっている。ノイアーは「夏には自分の状況が変わらないだろうと思っている。今は残された時間を楽しもうとしている」と話し、引退を示唆している。

なお、ノイアーはドイツ代表としても128試合に出場し、2014年のワールドカップ優勝時には最優秀ゴールキーパーに贈られるゴールデングローブ賞を受賞した。