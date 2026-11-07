40歳ノイアーが再負傷…「バイエルンは最善の決断を下す必要がある」との声も

【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルンのマヌエル・ノイアーが負傷した。
バイエルンのGKマヌエル・ノイアーが負傷した。
バイエルンは7日、ブンデスリーガ第9節でマインツと対戦。ヨズア・キミッヒらのゴールで2-1と勝利し、首位をキープした。
先発したノイアーは40歳225日でクラブ史上最年長の出場選手に。メモリアルな一戦となったが、前半終了間際にFKでのシーンで負傷。足を押さえてそのままヨナス・ウルビッヒとの交代を余儀なくされた。
試合終了後、スポーツディレクターのマックス・エーベル氏は「以前と同じ問題が再発した。深刻なものではないことを願っている」と説明した。
ノイアーの度重なる負傷を受け、元ドイツ代表ディトマー・ハマン氏は「ウルビッヒがクリスマスまでプレーすれば、彼のパフォーマンスや、好調を維持できるかどうかを見極めることができるだろう。バイエルンはクラブにとって最善の決断を下す必要がある。このような頻繁な選手交代は、チームにも守備陣にも何の安心感ももたらさない」と述べた。
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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
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