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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルン・ミュンヘンGKマヌエル・ノイアーのプライベートが大きな騒動に発展している。

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バイエルン・ミュンヘンGKマヌエル・ノイアーは、出産したばかりの妻と離婚したことで大きな騒動に発展しているようだ。

バイエルンで13回のブンデスリーガ制覇や2度のチャンピオンズリーグ優勝を達成し、128キャップを数えるドイツ代表でもワールドカップ制覇を達成したノイアー。そんな40歳のレジェンドだが、現在は右足のケガで長期離脱を強いられている。そうした中で、ノイアーのプライベートが大きな騒動に発展している。

ドイツ『ビルト』によると、ノイアーは2023年に結婚した14歳年下の妻アニカ・ビッセル氏と最近になって離婚した模様。そして、離婚の意思を伝えたのは第2子が誕生してからわずか数日後のことだったという。

さらに同メディアは、ノイアーがブラジルでのケガの療養中に別の女性と一緒にいる姿が目撃されたと報道。23歳の女性はノイアーを担当する理学療法士であり、2人の関係は数カ月前から「単なる専門家とクライアント」という枠を超えていたとのこと。9月末にはシチリア島への旅行に同行していたとも伝えられている。

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一方で、アニカ氏は『TikTok』で「妊娠中の女性を裏切るというのは、次元の違う悪行だ。これは『過ち』などではない。一つの『選択』なのだ。利己的で、冷酷で、敬意を欠いた選択だ」との投稿を再投稿。また、赤ちゃんの映像とともに「あなたの子供の母親として、私や子供たちを差し置いて他の女性を選んだことを、決して許さない」という投稿を再投稿したという。その後削除したようだが、『ビルト』の報道内容により、さらに物議を醸すことになっている。

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そして今回の騒動は、バイエルンのチームメイトも巻き込む形に発展している。

ドイツの著名な夫婦カウンセラーであるルート・マルクハルト氏は、『インスタグラム』にノイアーの行動を非難する内容を投稿。この投稿に対して、ヨズア・キミッヒやコンラート・ライマーのパートナーが「いいね！」して大きな話題を呼んでいる。これについて、同クラブのOBでもあるローター・マテウス氏は、自身の番組『Lothar Takes Off』で「彼女たちがこの動画に共感したとしても不思議ではない。アニカ夫人にとって非常に不利なこの状況を理解できるはずだからだ」とコメント。またドイツ代表のレジェンドは、自身の見解を以下のように語っている。

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「タイミングが非常に悪い。マヌエルにとっては残念な状況だが、こうした問題は各人がそれぞれのやり方で、個人的に対処していくしかない。ただ、ここ数週間で起きたことがマヌエルにとってプラスにならないのは明らかだ。彼自身が決断したことではあるが、最善のタイミングではなかったと思う」