NBA 2026-27に出場する日本人選手まとめ 直近の試合予定は？

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2026-27シーズンの北米男子バスケットボールリーグ・NBAでは、八村塁がプレーする。

本記事では、NBAでプレーする日本人選手、直近の試合予定を紹介する。

2026-27NBA｜日本人選手

2026-27シーズンのNBAでは、八村塁がロサンゼルス・クリッパーズでプレーする。

クリッパーズは河村勇輝とエグジビット10契約を結んでいたが、10月12日に契約解除となった。今後は未定ながら、下部リーグとなるGリーグのサンディエゴ・クリッパーズに合流する可能性がある。

※すべて日本時間。

選手 所属チーム 次戦 放送・配信 八村塁 ロサンゼルス・クリッパー 日本時間10月22日(木)11:30

vs.サクラメント・キングス NBA League Pass

NBA docomo

2026-27NBA｜中継・配信予定

2026-27シーズンのNBAは、ネット『NBA League Pass(Amazon)』で全試合ライブ配信される。『NBA docomo』でもレギュラーシーズン400試合を配信予定だ。一部試合はAmazonプライムビデオ(NBA on Prime)でも配信される。衛星放送『WOWOW』ネット『WOWOWオンデマンド』では毎節2試合を放送・配信する。

NBA2026-27のおすすめ視聴方法

【NBA League Pass】全試合ライブ配信！

Amazon

NBA2026-27シーズンはAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合をライブ・見逃し配信。初回7日間の無料体験を利用して試合を視聴できる。

料金プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass – Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類。Team Passは選択した1チームの試合が対象となり、League PassとLeague Pass Premiumは全チームの試合を視聴できる。

「League Pass Premium」では最大3台での同時視聴やオフライン視聴にも対応。広告の代わりにアリーナ内の映像が流れるなど、充実した視聴環境が用意されている。

なお、無料体験終了後は選択したプランの月額料金で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonのアカウントサービス内にあるサブスクリプション管理画面から解約手続きが可能だ。

※無料体験の適用条件は登録画面をご確認ください。

※NBA League PassはAmazonプライム会員でなくても登録可能です。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

『Amazonプライムビデオ』でもNBA2026-27シーズンの注目試合をライブ配信する。

プライム会員特典の「NBA on Prime」では、レギュラーシーズンの注目試合やNBAカップ、プレーイントーナメント、プレーオフの一部試合、イースタン・カンファレンスファイナルなどを配信予定。

Amazonプライムは月額600円(税込)で、初回30日間の無料体験を利用可能。期間中は「NBA on Prime」の対象試合を追加料金なしで視聴できる。無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば料金は発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページ で「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、対象試合の視聴を開始

※無料体験は初回登録などの条件を満たす方が対象。

※NBA League Passの全試合配信は別途契約が必要です。

【NBA docomo】ahamo加入者はお得！

©NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

『NBA docomo』では、NBA2026-27シーズンのレギュラーシーズン400試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。レイカーズ、クリッパーズ、ウォリアーズ、サンダー、スパーズの試合を中心に、毎週10～15試合を配信する。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者は、選べる特典でNBA docomoを選択すると追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者も月額1,078円(税込)で利用できる。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモ MAX 追加料金なし 無制限

月額5,148円～8,448円

※各種割引で変動 ・選べる特典でNBA docomoを選択

・DAZNも選べる特典の対象

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし ドコモ ポイ活 MAX 追加料金なし ギガ無制限

月額11,748円

※割引・ポイント充当後は実質2,948円～ ・選べる特典でNBA docomoを選択

・DAZNも選べる特典の対象

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・dポイントが毎月最大5,000pt還元 ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルな料金プラン

・30GBプランに80GBの大盛りオプション追加可能 その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・ドコモ回線以外でも登録可能

・NBA docomoのシーズンパスも購入可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

【WOWOW／WOWOWオンデマンド】テレビの大画面でも視聴可能

WOWOW

『WOWOW』では、NBA2026-27シーズンのレギュラーシーズンから毎週注目の2試合を日本語実況・解説付きで放送・配信する。

プレーオフ1回戦最大14試合、カンファレンス・セミファイナル最大7試合、カンファレンス・ファイナル最大7試合、NBAファイナル最大7試合も中継予定。NBAオールスターウィークエンドも放送・配信対象となる。

WOWOWのスタンダードプランは月額2,530円(税込)。BS放送のほか、スマホやタブレット、PCなどで視聴できる『WOWOWオンデマンド』も追加料金なしで利用可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、クレジットカードのほか、「d払い」「au・UQモバイルかんたん決済」「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」「メルペイ」などに対応している。

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