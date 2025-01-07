【国内サッカー Jリーグ ニュース＆移籍情報】ガンバ大阪が2025シーズンの選手背番号を発表。

ガンバ大阪は7日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

昨季の明治安田J1リーグで18勝12分け8敗の勝ち点66で4位フィニッシュしたG大阪。7日にダニエル・ポヤトス監督との契約更新が発表されており、新シーズンは同指揮官体制の3年目を迎える。

今オフシーズンにはニュルンベルクから奥抜侃志、ジェフユナイテッド市原・千葉から佐々木翔悟が加入したほか、アンダー年代の日本代表にも選出されてきた名和田我空が神村学園高から加入。その名和田は、過去に堂安律や中村敬斗らもつけた背番号「38」に決まった。

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そのほか、奥抜は「44」、佐々木は「67」にそれぞれ決定。林大地は新たに背番号「9」に変更された。

■G大阪の選手背番号

GK 1 東口順昭

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

MF 6 ネタ・ラヴィ

FW 7 宇佐美貴史

FW 8 食野亮太郎

FW 9 林大地

MF 10 倉田秋

FW 11 イッサム・ジェバリ

MF 14 山田康太

DF 15 岸本武流

MF 16 鈴木徳真

FW 17 山下諒也

GK 18 荒木琉偉

DF 20 中谷進之介

GK 22 一森純

MF 23 ダワン

DF 24 江川湧清

MF 27 美藤倫

GK 31 張奥林

DF 33 中野伸哉

MF 38 名和田我空

FW 40 唐山翔自

FW 42 南野遥海

MF 44 奥抜侃志

MF 47 ファン・アラーノ

DF 67 佐々木翔悟

FW 97 ウェルトン