ラグビーネーションズチャンピオンシップ日本代表のメンバー一覧

2026年に新設されたラグビーのネーションズチャンピオンシップ。世界の強豪12カ国が出場する同大会の第1回大会に日本代表（ブレイブ・ブロッサム）も出場する。

本記事では、ネーションズチャンピオンシップ2026の北半球シリーズに臨む日本代表メンバーを紹介する。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜日本代表メンバー一覧

エディー・ジョーンズ監督が指揮する日本代表メンバーのネーションズチャンピオンシップ北半球シリーズに臨むメンバーが11月3日に発表。キャプテンの齋藤直人とワーナー・ディアンズをはじめ、36選手が選出された。

■日本代表メンバー一覧

▼FW

名前 所属 生年月日 キャップ 大塚壮二郎 関西学院大学 2004/7/5 9 紙森陽太 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 1999/4/26 3 木村星南 東芝ブレイブルーパス武蔵 1999/6/24 5 佐藤健次 埼玉パナソニックワイルドナイツ 2003/1/4 13 原田衛 東芝ブレイブルーパス武蔵 1999/4/15 20 平野叶翔 栃木ホンダヒート 2000/2/8 1 祝原涼介 栃木ホンダヒート 1996/10/6 5 竹内柊平 東京サントリーサンゴリアス 1997/12/9 31 為房慶次朗 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 2001/9/3 25 オペティ・ヘル リヨンOU (フランス) 1998/7/22 2 ジャック・コーネルセン 埼玉パナソニックワイルドナイツ 1994/10/13 38 マイケル・ストーバーグ 東芝ブレイブルーパス武蔵 1992/3/27 7 ワーナー・ディアンズ 東芝ブレイブルーパス武蔵 2002/4/11 38 ルアン・ボタ クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 1992/1/10 1 ハリー・ホッキングス 東京サントリーサンゴリアス 1998/7/28 10 ベン・ガンター 埼玉パナソニックワイルドナイツ 1997/10/24 26 ティエナン・コストリー コベルコ神戸スティーラーズ 2000/6/14 19 下川甲嗣 東京サントリーサンゴリアス 1999/1/17 30 エセイ・ハアンガナ 浦安D-Rocks 1999/4/21 5 森山海宇オスティン 浦安D-Rocks 2003/9/23 0

▼BK

名前 所属 生年月日 キャップ 齋藤直人 東京サントリーサンゴリアス 1997/8/26 37 福田健太 栃木ホンダヒート 1996/12/19 9 藤原忍 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 1999/2/8 22 小村真也 トヨタヴェルブリッツ 2002/5/28 3 北原璃久 栃木ホンダヒート 1999/3/30 0 池田悠希 リコーブラックラムズ東京 1995/5/21 2 サミソニ・トゥア 浦安D-Rocks 1995/5/24 9 ディラン・ライリー 埼玉パナソニックワイルドナイツ 1997/5/2 46 李智寿 朝鮮大学校 2004/11/6 1 チャーリー・ローレンス 三菱重工相模原ダイナボアーズ 1998/5/27 10 石田吉平 横浜キヤノンイーグルス 2000/4/28 11 植田和磨 コベルコ神戸スティーラーズ 2002/12/4 9 時任凜空 東芝ブレイブルーパス武蔵 2003/7/10 0 根塚洸雅 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 1998/9/15 3 イノケ・ブルア コベルコ神戸スティーラーズ 1999/5/30 4 松永拓朗 東芝ブレイブルーパス武蔵 1998/8/13 12

※所属、キャップ数は2026年11月3日現在

ネーションズチャンピオンシップ2026｜日本代表の試合日程・試合情報

第1回目となるラグビーのネーションズチャンピオンシップ。南半球から出場する6カ国のうちの1カ国として日本代表も今大会に参戦している。南半球シリーズは7月に開催されており、日本代表はイタリアに勝利したものの、その後アイルランド、フランスに敗れてここまで1勝2敗で南半球5位。11月に開催される北半球シリーズでは、ウェールズ、イングランド、スコットランドとの対戦を予定している。北半球シリーズ終了後には、最終順位を決定するファイナルズが開催される。

■日本代表のネーションズ選手権の試合日程・結果

試合日時 ラウンド 対戦カード・結果 試合会場 7月4日(土) ラウンド1 日本 27 - 10 イタリア 秩父宮ラグビー場

(東京／日本) 7月11日(土) ラウンド2 日本 20 - 36 アイルランド ニューカッスル・スタジアム

(ニューカッスル／オーストラリア) 7月18日(土) ラウンド3 日本 15 - 42 フランス 国立競技場

(東京／日本) 11月8日(日)

1:40 ラウンド4 ウェールズ vs 日本 プリンシパリティ・スタジアム

(カーディフ／ウェールズ) 11月15日(日)

1:40 ラウンド5 イングランド vs 日本 アリアンツ・スタジアム

(ロンドン／イングランド) 11月21日(土)

23:10 ラウンド6 スコットランド vs 日本 マレーフィールド

(エディンバラ／スコットランド) 11月28日(土)

～30日(月) ファイナルズ 未定 アリアンツ・スタジアム

(ロンドン／イングランド)

※表記は日本時間

※ファイナルズの日程は現時点で未定

ネーションズチャンピオンシップ2026｜日本代表戦の放送・配信予定

ラグビー日本代表が出場するネーションズチャンピオンシップ2026は、テレビ『NHK総合』と『WOWOW』、『J SPORTS』、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』、『NHK ONE』で生中継・ライブ配信の予定だ。

■日本代表戦の放送・配信予定

※放送・配信の日程や内容は変更の可能性あり。詳しくは各公式サイトをご確認ください。

ネーションズチャンピオンシップ2026｜日本代表戦のおすすめ視聴方法

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです

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