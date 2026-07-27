なでしこジャパンがアジア競技大会へメンバー発表…10名が初招集

なでしこジャパン（日本女子代表）はアジア競技大会のメンバーを発表した。
3連覇に挑むなでしこジャパン。5月に就任した狩野倫久監督の下で22名を発表した。
長谷川唯や長野風ら主力の海外組は不在となった一方で、中嶋淑乃や塩越柚歩といった国内の主力選手が選出。大学生である大箸桜子など10人の初招集選手が名を連ねている。
日本はグループEでチャイニーズ・タイペイ、ベトナム、タイと同組。初戦は9月14日のタイ戦となる。
メンバーは以下の通り。
GK
浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）
福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）
大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）
DF
市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）
水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）
後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）
鈴木 菫（ジェフ千葉レディース）
大箸桜子（東洋大）
桑原 藍（INAC神戸レオネッサ）
MF
成宮 唯（INAC神戸レオネッサ）
祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）
塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）
伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）
榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）
FW
上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）
浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）
神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）
吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）