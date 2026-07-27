なでしこジャパンがアジア競技大会へメンバー発表…10名が初招集

なでしこジャパン（日本女子代表）はアジア競技大会のメンバーを発表した。

3連覇に挑むなでしこジャパン。5月に就任した狩野倫久監督の下で22名を発表した。

長谷川唯や長野風ら主力の海外組は不在となった一方で、中嶋淑乃や塩越柚歩といった国内の主力選手が選出。大学生である大箸桜子など10人の初招集選手が名を連ねている。

日本はグループEでチャイニーズ・タイペイ、ベトナム、タイと同組。初戦は9月14日のタイ戦となる。

メンバーは以下の通り。

GK

浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）

福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）

大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

DF

市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）

水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）

後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）

鈴木 菫（ジェフ千葉レディース）

大箸桜子（東洋大）

桑原 藍（INAC神戸レオネッサ）

MF

成宮 唯（INAC神戸レオネッサ）

祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）

塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）

伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）

榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）

FW

上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）

浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）

神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）

吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）

西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）