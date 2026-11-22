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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルンのムシアラの健康状態が再び問題に。

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バイエルンのMFジャマル・ムシアラが先週月曜日の16日に再び欠神発作を起こしていたようだ。ドイツ『ビルト』が伝えた。

これまでバイエルンで公式戦236試合出場71ゴール46アシストを記録し、6度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝も経験しているムシアラ。しかし近年はコンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。

そんな中、16日に再び欠神発作を起こした。8月のプレシーズン中には3日間2度の体調不良に見舞われており、2度目の再発だという。8月中旬のハイデンハイムでの親善試合後、ムシアラの服薬内容がわずかに調整された。それでも発作を起こしたことで、依然として最適な薬のバランスを見つけることが課題となっている。

しかし、ムシアラは予定通り20日のケルン戦（1-1）で復帰を果たした。彼は重度の筋肉断裂のため数週間戦列を離れていたが、71分から途中出場している。

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一方で、そのパフォーマンスにはバイエルンのウリ・ヘーネス名誉会長やカール・ハインツ・ルンメニゲ取締役が「以前のレベルに戻るのは難しいだろう。決断を下す必要がある」と厳しい目線を向け、高額な年俸についても言及していた。