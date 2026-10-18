Ms.OOJA メジャーデビュー15周年記念ライブの配信視聴方法

Ms.OOJAのメジャーデビュー15周年を記念した「Ms.OOJA 15th Anniversary Live "Ms.OOOOOJA〜あたらしい景色をみにいこう〜"」大阪城ホール公演がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「Ms.OOOOOJA! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

Ms.OOJAとは？

三重県四日市市出身のシンガーソングライターであるMs.OOJA。名古屋のクラブシーンを拠点に活動を始め、クラブ、ヒップホップ、R&B、J-POPと幅広いジャンルで、本格派の歌唱力を磨いてきた。2011年2月にシングル「It's OK」でメジャーデビューを果たし、2012年には、TBS系ドラマ「恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方〜」の主題歌「Be...」が、配信合計100万ダウンロードを超えるヒットとなった。そして今年、メジャーデビュー15周年という節目を迎えている。

「HOTEI FES」｜概要

15周年を記念して大阪城ホールで開催されるライブ「Ms.OOJA 15th Anniversary Live "Ms.OOOOOJA〜あたらしい景色をみにいこう〜"」。10月18日（日）にU-NEXTで独占生配信されることが発表された。

日程・放送予定

ライブ配信：10月18日（日）17:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第 ～10月31日（土）23:59まで

配信公演：10月18日 大阪城ホール 公演

「Ms.OOOOOJA! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「Ms.OOOOOJA! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題配信で視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。