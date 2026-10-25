クラシコ勝利でモウリーニョに称賛の声…「予想外の賭けは見事に成功」「戦術の達人ぶりを披露」

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーがクラシコを制しジョゼ・モウリーニョが称賛を集めている。

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エル・クラシコでの勝利でレアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督への称賛が集まっている。

25日のラ・リーガ第10節、バルセロナとレアル・マドリーによる今季初のエル・クラシコが開催。バルセロナが一度は追いつくも、キリアン・エンバペの終盤のゴールでマドリーが2-1と勝利している。

『マルカ』のフアン・イグナシオ・ガルシア＝オチョア氏は「モウリーニョはカンプ・ノウで強烈なメッセージを発信した。それは戦術的なアプローチによるもので、ベルナルド・シウバとアルダ・ギュレルを中盤で共演させるという、フリック監督を驚かせる先発メンバーを選んだ」と起用を称賛し、こう続けた。

「モウリーニョは、ローマではこの2人のプレーメーカーが5失点すると述べていたが、本来は正反対の、筋力とスタミナが求められる状況で、この2人を起用したのだ。大胆かつ予想外の賭けは見事に成功し、終盤のカマヴィンガの華麗なプレーを含む交代策によって、その成功は確固たるものとなった」

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また、同紙のホセ・マリア・ロドリゲス氏は「モウリーニョ監督の決定的な交代となったカマヴィンガの貢献もあった。ポルトガル人監督はまた5ゴールかそれに近い得点を挙げると予想されていたが、代わりに戦術の達人ぶりを披露した」と評価している。