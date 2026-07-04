やはり強いモロッコ…カナダを3発で下してW杯8強一番乗り！2大会連続の4強まであと1勝

4日の北中米ワールドカップ（W杯）ラウンド16、カナダ対モロッコは3-0でモロッコの勝利に終わった。

後半ATの劇的弾で南アフリカを下して史上初のベスト16進出を決めたカナダと、PK戦の末にオランダを下して2022年大会に続き同ラウンドまで上がってきたモロッコ。下馬評ではモロッコが圧倒的に有利だったが、前半は予想を裏切りカナダが主導権を握った。

前半のカナダはモロッコを完全に飲み込む攻勢を見せた。が、そんな彼らにモロッコ守護神ブヌが立ちはだかった。凄まじかったのは11分、ペナルティーエリア内に入り込んだオルワセイが数人をかわしてシュートを放つも、ブヌが片足でボールを跳ね返して失点を防いでいる。

スコアレスのまま迎えた後半、スコアを動かしたのは劣勢のモロッコだった。右サイド深い位置からのフリーキック、ペナルティーエリア手前に横パスが送られると、ウナヒが右足で軽やかなシュート。地を這うボールはペナルティーエリア内の足の林を通り抜けて、そのまま枠内に収まっている。

スコアが動いた後、カナダは攻勢を強めるもモロッコの守備を崩し切ることができない。そして82分、モロッコがカウンターから勝負を決める2点目を記録。ブラヒムがペナルティーエリア内右に侵入し、鋭い切り返しから横パスを送ると、ウナヒが右足でボールを叩いてこの試合2点目を決めている。

モロッコはさらに98分、前のめりになって攻めるカナダを相手に再び速攻を仕掛け、途中出場ソフィアン・ラヒミがゴール。カナダに引導を渡している。前半こそカナダの攻勢に苦労したものの、フリーキックの流れから先制点を決め、カウンターからゴールを重ねて……と、流石の勝負強さを見せている。

前大会で残したW杯最高成績のベスト4まで、あと1勝まで迫ったモロッコ。次の対戦相手は、パラグアイ対フランスの勝者となる。フランスは前大会で敗れた相手だ。