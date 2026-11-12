森保監督は日本代表に何を残したのか？海外記者が“レガシー”を分析「FIFAランクを40位上げ、世界の強豪を倒せることを証明し…」

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【サッカー 日本代表 ニュース】サムライブルーは14日にブラジル代表、17日にパラグアイ代表と対戦する。

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11月のインターナショナルウィークに挑む日本代表と森保一監督について、『ESPN』の記者が持論を展開した。

11月の活動ではシンガポールに遠征し、14日にブラジル代表と、17日にパラグアイ代表と対戦する日本代表。そしてアジアカップが来年12月まで延期されたことで、2018年から指揮を執る森保監督にとって今回の活動は最後のインターナショナルウィークになる可能性が高まっている。

そうした中で『ESPN』のアジア担当記者ガブリエル・タン氏は、ブラジル代表戦について「紙面上は単なる親善試合かもしれないが、サムライブルーにとっては大きな意味がある」とし、以下のように指摘した。

「真っ先に思い浮かぶのは、ブラジルに対する雪辱の機会という側面だろう。今夏のワールドカップで日本代表は歴史的な番狂わせを演じる可能性もあったが、後半アディショナルタイムの失点で敗れていたからだ。とはいえ、この再戦に勝利しても傷が癒えるわけではない。当時の日本代表は優勝候補の一角となり得る可能性を秘めており、選手たちも本気で優勝を目指すと公言していた」

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「それでも、世界トップクラスの相手に勝利を収めることは、森保一監督の下でチームがどれほど成長したかを改めて証明するものとなる。8年間にわたる指揮を終えようとしている森保監督を送り出すには、これ以上ない形となるはずだ」

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同記者は、延期されたアジアカップまで森保監督が指揮することはないとしつつ、「退任が正式に決まれば、彼がサムライブルーを以前よりも良い状態に引き上げたのかどうか、という議論が必然的に巻き起こるだろう」と分析。ワールドカップでは2大会連続ラウンド16敗退に終わったこと、アジアカップでタイトルを勝ち取れなかったことなどを挙げたうえで、森保監督の功績について以下のように綴っている。

「彼を批判する人々は、豊富なタレントを擁していながらも、依然として戦術が保守的である点を指摘するだろう」

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「とはいえ、森保監督の任期中に日本がFIFAランキングを40位近く上げたという事実は変わらない。昨年10月にはブラジルから史上初となる勝利を挙げ、今年3月には同じく強豪であるイングランドからも歴史的な勝利を収めた。また、2023年にドイツとのアウェーゲームで4-1と快勝したことは、サムライブルーが世界のトップチームと互角に渡り合えることを示す、決定的な証拠となった」

「彼が主要なタイトルを手にすることなくこの職を去ることはほぼ確実だが、もしかすると、それこそが彼の残す“レガシー”というわけではないのかもしれない。彼が残す“レガシー”とは、日本代表が『世界の強豪チームと互角に渡り合い、時には勝利さえ収められることを証明した』、その姿にあるのかもしれない」

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「土曜日、シンガポールで行われる試合はサムライブルーがそれを再び証明するための最後のチャンスとなる」