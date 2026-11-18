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【サッカー 日本代表 ニュース】森保監督は、パラグアイ代表戦で日本代表指揮官としての活動を終えることになる。

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日本代表指揮官としてのラストマッチを終えた森保一監督について、『ESPN』の記者が伝えている。

2018年に発足した森保監督体制。2度のワールドカップではノックアウトステージ1回戦進出、アジアカップでは2大会でタイトルに届かなかったが、ワールドカップ優勝経験国であるドイツ、スペイン、ブラジル、イングランドなど強豪チーム相手にも勝利を収め、FIFAランキングで見れば就任から40位近く順位を引き揚げるなど、大きな功績を残してきた。

そんな指揮官は、アジアカップ2027の延期によって17日のパラグアイ代表戦が日本代表監督としてのラストマッチに。最後の試合は1-2と敗れたが、円陣では笑顔も見せながら113試合の指揮を終えた。

『ESPN』のアジア担当であるガブリエウ・タン記者は、「森保一は、自身がどう記憶されるかを気にしていない。それこそが、彼が日本代表にもたらした遺産なのかもしれない」と題し、こう綴っている。

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「最後の試合が敗戦に終わったとしても、森保が残した功績が損なわれることはない。勝率は68％を記録し、ブラジル、イングランド、スペイン、ドイツ、ウルグアイといった世界の強豪国に対する歴史的な勝利も収めた。FIFAランキングも55位から17位へと上昇している」

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「もちろん、栄光の裏には苦難もある。彼は結局、日本代表監督として主要タイトルを一つも手にすることなく、その職を去ることとなった。AFCアジアカップが1月から翌12月へと延期されたことで、彼に残されていた最後のチャンスも失われてしまった。また、2度のワールドカップ挑戦においても、森保はサムライブルーを史上初となる決勝トーナメントでの勝利へと導くことはできなかった」

「それでも、日本代表の熱心なサポーターたちは森保を深く称賛した。彼が残した最大の“レガシー”は、最後まで常にチーム、そして国を第一に考えていたという点にあるのかもしれない」

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■“レガシー”

タン記者は、森保監督がパラグアイ戦後の会見で「日本代表監督として私がどう記憶されるかは、それほど重要なことではありません。私はただ（日本サッカーの）歴史の一部として、自分の務めを果たしていたに過ぎないと考えているからです」と語ったことに注目。指揮官が日本サッカーに残したものについて、以下のように指摘した。

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「自分がどう記憶されるかなど気にしないという姿勢こそが、森保が残す“レガシー”なのかもしれない。彼が去った後も長く愛され続けることは間違いないだろう。だが彼自身は、日本サッカーが今も歩み続けている長い長い旅路における、一つの足跡に過ぎないと考えているのだ」

「そして、彼が引き継いだ時よりもサムライ・ブルーをより良い状態にしてバトンを渡すことができたのなら（実際にそうだが）、彼にとってはそれで十分なのだろう」