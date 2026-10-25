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モナコvsリールはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

モナコ 対 リール
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リーグ・アン

モナコvsリールはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのリーグ・アン第8節が日本時間2026年10月25日(日)に開催。南野拓実が所属するモナコと上田綺世が所属するリールが対戦する。

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本記事では、モナコvsリールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モナコ vs リールはいつ？何時から？

2026-27シーズンのリーグ・アン第8節が日本時間2026年10月25日(日)23:00に開催。南野拓実が所属するモナコと上田綺世が所属するリールが対戦する。

キックオフは現地時間15:00、日本時間では23:00を予定。上田綺世は負傷のため欠場が濃厚だが、南野拓実は先日から復帰しており、今季初ゴールにも期待したいところだ。

項目

内容

対戦カード

モナコvsリール

大会

リーグ・アン第8節

日程

2026年10月25日(日)

日本時間

23:00キックオフ

現地時間

15:00キックオフ

会場

スタッド・ルイ・ドゥ

日本人所属選手

南野拓実(モナコ)、上田綺世(リール)

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モナコvsリールの中継予定は？

2026-27リーグ・アン第8節のモナコvsリールは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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モナコvsリールのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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