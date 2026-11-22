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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに完敗を喫した。

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マンチェスター・ユナイテッドの守備陣に厳しい目線が向けられている。

マンチェスター・ユナイテッドは22日、プレミアリーグ第11節でリヴァプールと対戦。開始10分で退場者を出すと、ドミニク・ソボスライのFKで先制点を許す。その後もフロリアン・ヴィルツやリオ・エングモアらにゴールを奪われ、0-4と完敗を喫した。

『スカイスポーツ』のギャリー・ネヴィル氏は「我々は今、アンフィールドでの4対0の敗北を、まるでそれが当たり前で、受け入れるべきことであるかのように片付け始めている」と失望した。

「クラブの水準がここまで落ちてしまったのは信じられない。しかし、ファンの期待値は下がっていない。彼らはマンチェスター・ユナイテッドが毎週競争力のあるチームであることを期待しているが、現状はヨーロッパ全体で最悪の守備陣を抱え、プレミアリーグでは下から2番目という状況だ。これは本当に驚くべきことだ」

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また、同じくクラブOBのロイ・キーン氏は「マンチェスター・ユナイテッドはもっと良いプレーができたはずなのに、みんな悪くないって言ってるの？せめてもう少し闘志を見せて、もう少しクオリティを見せてほしかった。信じられないよ。選手たちはいつになったら自分たちの判断に責任を取るんだ？」と肩を落とした。