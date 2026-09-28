MLBポストシーズン2026はいつから？各ラウンドの試合スケジュールは？

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）のレギュラーシーズンも最終盤に差し掛かり、ポストシーズン進出チームが続々と決定している。

本記事では、MLBポストシーズンの試合日程、進出チーム、放送・配信予定を紹介する。

MLBポストシーズン2026の試合日程

2026年シーズンのMLBポストシーズンは、現地時間2026年9月29日(火)、日本時間2026年9月30日(水)に開幕。ワイルドカードシリーズを経て、ディヴィジョンシリーズ、各リーグの優勝決定シリーズが開催される。そして、日本時間10月24日(土)より、年間王者を決めるワールドシリーズが開催される。

各シリーズの開催日程は以下の通り。

■ワイルドカードシリーズ

試合 日程（日本時間） 第1戦 9月30日(水) 第2戦 10月1日(木) 第3戦 * 10月2日(金)

■ディビジョンシリーズ（ALDS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月4日(日) 第2戦 10月6日(火) 第3戦 10月8日(木) 第4戦 * 10月9日(金) 第5戦 * 10月11日(日)

■ディビジョンシリーズ（NLDS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月4日(日) 第2戦 10月5日(月) 第3戦 10月7日(水) 第4戦 * 10月8日(木) 第5戦 * 10月10日(土)

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月12日(月) 第2戦 10月13日(火) 第3戦 10月15日(木) 第4戦 10月16日(金) 第5戦 * 10月17日(土) 第6戦 * 10月19日(月) 第7戦 * 10月20日(火)

■ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月13日(火) 第2戦 10月14日(水) 第3戦 10月16日(金) 第4戦 10月17日(土) 第5戦 * 10月18日(日) 第6戦 * 10月20日(火) 第7戦 * 10月21日(水)

■ワールドシリーズ

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月24日(土) 第2戦 10月25日(日) 第3戦 10月27日(火) 第4戦 10月28日(水) 第5戦 * 10月29日(木) 第6戦 * 10月31日(土) 第7戦 * 11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催

※開始時刻は現段階で未定

MLBポストシーズン2026の進出チーム

2026年シーズンのMLBレギュラーシーズンが佳境を迎え、ポストシーズン進出チームが続々と決定している。

日本時間9月25日(金)時点で、ポストシーズンに進出する12チームのうち、10チームが決定した。ア・リーグ西地区優勝チームと、ナ・リーグワイルドカードの残り1枠は現時点で決まっていない。

ポストシーズン進出チームと条件は以下の通り。

チーム リーグ 進出条件 タンパベイ・レイズ ア・リーグ 東地区優勝（第1シード） ニューヨーク・ヤンキース ア・リーグ ワイルドカード ボストン・レッドソックス ア・リーグ ワイルドカード クリーブランド・ガーディアンズ ア・リーグ ポストシーズン進出確定

（中地区優勝の可能性あり） シカゴ・ホワイトソックス ア・リーグ ポストシーズン進出確定

（中地区優勝の可能性あり） ミルウォーキー・ブルワーズ ナ・リーグ 中地区優勝（第1シード） ロサンゼルス・ドジャース ナ・リーグ 西地区優勝（第2シード） アトランタ・ブレーブス ナ・リーグ 東地区優勝（第3シード） サンディエゴ・パドレス ナ・リーグ ワイルドカード シカゴ・カブス ナ・リーグ ワイルドカード

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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