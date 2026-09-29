MLBポストシーズン2026に出場する日本人選手は？

ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴

2026年シーズンMLB（メジャーリーグ）ポストシーズンが、日本時間9月30日(水)からスタートする。

本記事では、MLBポストシーズン2026に出場する日本人選手情報をまとめている。

MLBポストシーズン2026｜出場日本人選手

2026シーズンのMLBポストシーズンに出場するチーム、所属している日本人選手は以下の通り。

なおMLBのポストシーズンでは、各チームがシリーズごとに26人のロースター（出場登録選手）を登録。したがって、所属選手が必ずポストシーズンに出場するわけではない。

チーム リーグ 進出条件 日本人選手 タンパベイ・レイズ ア・リーグ 東地区優勝(第1シード)

クリーブランド・ガーディアンズ 中地区優勝(第2シード)

ヒューストン・アストロズ 西地区優勝(第3シード) 今井達也 ニューヨーク・ヤンキース ワイルドカード1位(第4シード)

ボストン・レッドソックス ワイルドカード2位(第5シード) 吉田正尚 シカゴ・ホワイトソックス ワイルドカード3位(第6シード) 村上宗隆／西田陸浮 ミルウォーキー・ブルワーズ ナ・リーグ 中地区優勝(第1シード)

ロサンゼルス・ドジャース 西地区優勝(第2シード) 大谷翔平／山本由伸／佐々木朗希 アトランタ・ブレーブス 東地区優勝(第3シード)

サンディエゴ・パドレス ワイルドカード1位(第4シード) 松井裕樹／ダルビッシュ有 シカゴ・カブス ワイルドカード2位(第5シード) 今永昇太／鈴木誠也 フィラデルフィア・フィリーズ ワイルドカード3位(第6シード)



MLBポストシーズン2026｜試合日程

2026年シーズンのMLBポストシーズンは、現地時間2026年9月29日(火)、日本時間2026年9月30日(水)に開幕。ワイルドカードシリーズを経て、ディヴィジョンシリーズ、各リーグの優勝決定シリーズが開催される。そして、日本時間10月24日(土)より、年間王者を決めるワールドシリーズが開催される。

各シリーズの開催日程は以下の通り。

■ワイルドカードシリーズ

試合 日程（日本時間） 第1戦 9月30日(水) 第2戦 10月1日(木) 第3戦 * 10月2日(金)

■ディビジョンシリーズ（ALDS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月4日(日) 第2戦 10月6日(火) 第3戦 10月8日(木) 第4戦 * 10月9日(金) 第5戦 * 10月11日(日)

■ディビジョンシリーズ（NLDS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月4日(日) 第2戦 10月5日(月) 第3戦 10月7日(水) 第4戦 * 10月8日(木) 第5戦 * 10月10日(土)

■ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月12日(月) 第2戦 10月13日(火) 第3戦 10月15日(木) 第4戦 10月16日(金) 第5戦 * 10月17日(土) 第6戦 * 10月19日(月) 第7戦 * 10月20日(火)

■ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月13日(火) 第2戦 10月14日(水) 第3戦 10月16日(金) 第4戦 10月17日(土) 第5戦 * 10月18日(日) 第6戦 * 10月20日(火) 第7戦 * 10月21日(水)

■ワールドシリーズ

試合 日程（日本時間） 第1戦 10月24日(土) 第2戦 10月25日(日) 第3戦 10月27日(火) 第4戦 10月28日(水) 第5戦 * 10月29日(木) 第6戦 * 10月31日(土) 第7戦 * 11月1日(日)

*：必要な場合のみ開催

※開始時刻は現段階で未定

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。