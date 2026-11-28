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【欧州・海外サッカー ニュース】ブライトンのヒュルツェラー監督が三笘薫について言及した。

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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘薫について言及した。『Sussex World』が伝えている。

三笘は昨シーズン終盤、降格が決まったウルヴァーハンプトンとのプレミアリーグ戦でハムストリングを負傷した。手術が必要となり、現在まで離脱が続いている。

いまだブライトンでも復帰できていない状況が続き、29日のニューカッスル戦も出場は不可能であるとヒュルツェラー監督は認めた。

「薫は出場できない。それだけは言える。数週間前にも言ったように、彼には辛抱強く待つ必要がある。復帰は間近なので、あと1、2週間でチーム練習に復帰できると思う。これは非常に良い兆候だ」

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一方で、三笘の不在中もブライトンは好調で、今季は11試合を終えて2位をキープ。マキシム・デ・カイペルは印象的な活躍を見せ、三笘のライバルになるとみられる。