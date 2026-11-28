【欧州・海外サッカー ニュース】ブライトンのヒュルツェラー監督が三笘薫について言及した。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘薫について言及した。『Sussex World』が伝えている。
三笘は昨シーズン終盤、降格が決まったウルヴァーハンプトンとのプレミアリーグ戦でハムストリングを負傷した。手術が必要となり、現在まで離脱が続いている。
いまだブライトンでも復帰できていない状況が続き、29日のニューカッスル戦も出場は不可能であるとヒュルツェラー監督は認めた。
「薫は出場できない。それだけは言える。数週間前にも言ったように、彼には辛抱強く待つ必要がある。復帰は間近なので、あと1、2週間でチーム練習に復帰できると思う。これは非常に良い兆候だ」
一方で、三笘の不在中もブライトンは好調で、今季は11試合を終えて2位をキープ。マキシム・デ・カイペルは印象的な活躍を見せ、三笘のライバルになるとみられる。
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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing