「本人に聞いてみないと」三笘薫の復帰時期は不透明なまま…ブライトン指揮官が言及

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が三笘薫について言及した。『Sussex World』が伝えている。





三笘は昨シーズン終盤、降格が決まったウォルヴァーハンプトンとのプレミアリーグ戦でハムストリングを負傷した。手術が必要となり、ワールドカップ出場も逃している。

いまだブライトンでも復帰できていない状況が続き、指揮官は「良くなっている」と述べつつ、復帰時期については明言を避けた。

「でも、この質問は彼本人に聞いてみる必要があるね。そう願っているけど、リハビリに取り組んだり、ピッチに立ったり、ボールを使って練習している彼の様子からは、かなり前向きな印象を受けるよ。[ヤンクバ]・ミンテも同様で、彼らは復帰を切望している」

「彼らが復帰を切望しているのは、他の選手が活躍しているのを見ているからというだけでなく、彼らが素晴らしいチームプレーヤーであり、チームを助けたいと思っているからだ。ですから、その気持ちは間違いなく伝わってくる。彼らができるだけ早くピッチに戻りたいと思っていること、それ自体が前向きなことだ」

「この2人のウインガーが戻ってくれば、間違いなく我々のプレーが向上し、助けになることは分かっている。一方で、選択肢が増えるというのも本当に、本当に良いことだ」

さらに、指揮官は「私はかなり前向きな人間で、どんな怪我にも何かしらのプラス面があると思う。もしこうした怪我が起きなければ、このポジションでマリック（ヤルクーイ）やマキシム・デ・カイパーのような活躍を見ることは決してなかっただろう」とポジティブな面にも目を向けた。

また、ヒュルツェラー監督は三笘についてまず自身の身体への信頼を完全に回復することが重要だと述べた。

「自分の体を信じ、信頼することが非常に重要だ。なぜなら、それがなければ、全力で取り組むことも、最高レベルに到達することもできないからね。これが最も重要な点ですが、薫は必ず元のレベルに戻り、もしかしたらそれ以上のレベルに達すると確信している」