ミランvsインテルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのセリエA第10節で、ミランとインテルが対戦する。ミラノを本拠地とする、イタリア伝統のダービーマッチとなる。
本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
ミランvsインテルはいつ？何時から？
2026-27シーズンのセリエA第10節ミランvsインテルは、2026年10月31日(土)に両チームの本拠地であるジュゼッペ・メアッツァで開催される。
キックオフは現地時間20:45、日本時間では28:45を予定。
項目
内容
対戦カード
ミランvsインテル
大会
セリエA第10節
日程
2026年10月31日(土)
日本時間
28:45キックオフ
現地時間
20:45キックオフ
会場
ジュゼッペ・メアッツァ
日本人所属選手
-
ミランvsインテルの中継予定は？
2026-27シーズンのセリエA第10節、ミランvsインテルは、動画配信サービス『DAZN(ダゾーン)』がで独占配信される。
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