ミランvsインテルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

DAZNがセリエA26-27を全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンのセリエAを全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 年間プランがお得 今すぐ登録

2026-27シーズンのセリエA第10節で、ミランとインテルが対戦する。ミラノを本拠地とする、イタリア伝統のダービーマッチとなる。

本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ミランvsインテルはいつ？何時から？

2026-27シーズンのセリエA第10節ミランvsインテルは、2026年10月31日(土)に両チームの本拠地であるジュゼッペ・メアッツァで開催される。

キックオフは現地時間20:45、日本時間では28:45を予定。

項目 内容 対戦カード ミランvsインテル 大会 セリエA第10節 日程 2026年10月31日(土) 日本時間 28:45キックオフ 現地時間 20:45キックオフ 会場 ジュゼッペ・メアッツァ 日本人所属選手 -

次の試合 MIL セリエ A 15:45 INT 視聴する

ミランvsインテルの中継予定は？

2026-27シーズンのセリエA第10節、ミランvsインテルは、動画配信サービス『DAZN(ダゾーン)』がで独占配信される。

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