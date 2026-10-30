あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
milan-inter(C)Getty Images
ミランvsインテルを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

ミランvsインテルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

ACミラン 対 インテル
ACミラン
インテル
セリエ A

【セリエA】ミランvsインテルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程など視聴方法を紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがセリエA26-27を全試合配信！
Calendario Serie A 2026/27

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのセリエAを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得

2026-27シーズンのセリエA第10節で、ミランとインテルが対戦する。ミラノを本拠地とする、イタリア伝統のダービーマッチとなる。

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ミランvsインテルはいつ？何時から？

2026-27シーズンのセリエA第10節ミランvsインテルは、2026年10月31日(土)に両チームの本拠地であるジュゼッペ・メアッツァで開催される。

キックオフは現地時間20:45、日本時間では28:45を予定。

項目

内容

対戦カード

ミランvsインテル

大会

セリエA第10節

日程

2026年10月31日(土)

日本時間

28:45キックオフ

現地時間

20:45キックオフ

会場

ジュゼッペ・メアッツァ

日本人所属選手

-

次の試合
MIL

MIL

セリエ A

2026年10月31日

INT

INT

ミランvsインテルの中継予定は？

2026-27シーズンのセリエA第10節、ミランvsインテルは、動画配信サービス『DAZN(ダゾーン)』がで独占配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ブンデス全試合配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN LOGODAZN

シーズンを通してセリエAを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではラ・リーガやブンデスリーガなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー