FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕戦を迎える。オープニングマッチではグループA組に所属する開催国のメキシコと南アフリカが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップの開幕戦となるメキシコvs南アフリカの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

メキシコvs南アフリカ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 A Mexico City Stadium

メキシコvs南アフリカ｜チームニュース＆予想スタメン

メキシコ vs 南アフリカ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ハビエル・アギーレ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ウーゴ・ブロース

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年北中米W杯の幕開けを飾るのが、6月11日（日本時間12日）に行われるグループA開幕戦、メキシコ対南アフリカの一戦である。舞台はメキシコの聖地エスタディオ・アステカ。圧倒的なホームのアドバンテージを持つ開催国メキシコに対し、アフリカ予選を首位突破した南アフリカがいかに立ち向かうかが最大の焦点だ。

特筆すべきは、このカードが南アフリカが開催国を務めた2010年大会開幕戦の再戦である点だ。当時同点弾を決めたラファエル・マルケスが、今回はメキシコ代表のアシスタントコーチとして帰ってくるのもドラマチックである。 戦術的な見どころは、メキシコの情熱的な波状攻撃と、南アフリカが誇る堅守速攻のコントラストである。

南アフリカは予選で好セーブを連発した守護神ウィリアムズを中心とする強固な守備陣で耐え抜き、フォスターらを活かした鋭いカウンターでゴールを狙う。大観衆の熱狂がメキシコを後押しするか、それともバファナ・バファナ（南アフリカ代表の愛称）が再び世界を驚かせる番狂わせを起こすか。激戦必至の好カードである。

両チームの近況

両チームの対戦成績

MEX 直近の 2 試合 RSA 0 勝利 1 Draw 1 Win 南アフリカ 1 - 1 メキシコ

南アフリカ 2 - 1 メキシコ 2 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 2/2

順位

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