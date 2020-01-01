日本代表と対戦するメキシコがメンバー発表…ヒメネスやロサノら順当に選出
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(C)Getty Images
メキシコ代表は5日、11月に行われるテストマッチに向けてメンバーを発表した。
FIFAランキング11位の強豪メキシコ。14日に韓国代表、17日に日本代表と対戦することが決まっている中、メンバーを発表した。
16人の国内組が招集された一方、欧州組も揃って選出。アトレティコ・マドリーのエクトル・エレーラ、ウォルヴァーハンプトンのラウール・ヒメネス、ナポリのイルビング・ロサノら主力が順当に選ばれている。
メンバーは以下の通り。
GK
ギジェルモ・オチョア(クラブ・アメリカ)
アルフレド・タラベラ(UNAMプマス)
ウーゴ・ゴンサレス(モンテレイ)
DF
ジルベルト・セプルベダ(グアダラハラ)
ルイス・ロモ(クルス・アスル)
ルイス・ロドリゲス(ティグレス)
カルロス・サルセド(ティグレス)
ホルヘ・サンチェス(クラブ・アメリカ)
セサル・モンテス(モンテレイ)
ヘスス・ガジャルド(モンテレイ)
エクトル・モレーノ(アル・ガラファ)
ネストル・アラウホ(セルタ)
エドソン・アルバレス(アヤックス)
MF
カルロス・ロドリゲス(モンテレイ)
エリック・アギーレ(パチューカ)
ウリエル・アントゥナ(グアダラハラ)
セバスチャン・コルドバ(クラブ・アメリカ)
オルベリン・ピネダ(クルス・アスル)
ロドルフォ・ピサーロ(インテル・マイアミ)
ジョナタン・ドス・サントス(LAギャラクシー)
ディエゴ・ライネス(ベティス)
エクトル・エレーラ(アトレティコ・マドリー)
FW
イルビング・ロサノ(ナポリ)
ラウール・ヒメネス(ウォルヴァーハンプトン)
ヘスス・マヌエル・コロナ(ポルト)
エンリ・マルティン(クラブ・アメリカ)