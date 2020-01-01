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日本代表と対戦するメキシコがメンバー発表…ヒメネスやロサノら順当に選出

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2020-11-06-mexico
(C)Getty Images
【欧州・海外サッカー ニュース】メキシコ代表が日本代表との試合に向けてメンバーを発表。

メキシコ代表は5日、11月に行われるテストマッチに向けてメンバーを発表した。

FIFAランキング11位の強豪メキシコ。14日に韓国代表、17日に日本代表と対戦することが決まっている中、メンバーを発表した。

16人の国内組が招集された一方、欧州組も揃って選出。アトレティコ・マドリーのエクトル・エレーラ、ウォルヴァーハンプトンのラウール・ヒメネス、ナポリのイルビング・ロサノら主力が順当に選ばれている。

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その他のチーム

    メンバーは以下の通り。

    GK
    ギジェルモ・オチョア(クラブ・アメリカ)
    アルフレド・タラベラ(UNAMプマス)
    ウーゴ・ゴンサレス(モンテレイ)

    DF
    ジルベルト・セプルベダ(グアダラハラ)
    ルイス・ロモ(クルス・アスル)
    ルイス・ロドリゲス(ティグレス)
    カルロス・サルセド(ティグレス)
    ホルヘ・サンチェス(クラブ・アメリカ)
    セサル・モンテス(モンテレイ)
    ヘスス・ガジャルド(モンテレイ)
    エクトル・モレーノ(アル・ガラファ)
    ネストル・アラウホ(セルタ)
    エドソン・アルバレス(アヤックス)

    MF
    カルロス・ロドリゲス(モンテレイ)
    エリック・アギーレ(パチューカ)
    ウリエル・アントゥナ(グアダラハラ)
    セバスチャン・コルドバ(クラブ・アメリカ)
    オルベリン・ピネダ(クルス・アスル)
    ロドルフォ・ピサーロ(インテル・マイアミ)
    ジョナタン・ドス・サントス(LAギャラクシー)
    ディエゴ・ライネス(ベティス)
    エクトル・エレーラ(アトレティコ・マドリー)

    FW
    イルビング・ロサノ(ナポリ)
    ラウール・ヒメネス(ウォルヴァーハンプトン)
    ヘスス・マヌエル・コロナ(ポルト)
    エンリ・マルティン(クラブ・アメリカ)

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