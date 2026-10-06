メッシ代表引退試合はDAZNが独占ライブ配信！試合の視聴方法まとめ

サッカー界のレジェンド、リオネル・メッシのアルゼンチン代表としての最後の試合が近づいている。

本記事では、メッシの代表引退試合の試合日程、視聴方法を紹介していく。

メッシの代表引退試合はいつ？対戦相手・キックオフ時間

リオネル・メッシはアルゼンチン代表からの引退を発表。最後の試合は日本時間10月7日（水）に行われるベナン戦となる。

キックオフは、日本時間10月7日朝8:00を予定。平日の朝となるが、サッカーファンにとって見逃せない試合となりそうだ。

メッシ代表引退試合はDAZNが独占ライブ配信

メッシにとって最後のアルゼンチン代表戦はベナン戦となる。試合はDAZNで独占ライブ配信を予定している。

対戦カード アルゼンチン vs ベナン（国際親善試合） 日本時間 2026年10月7日（水） 8:00 現地時間 2026年10月6日（火） 20:00 会場 エスタディオ・モヌメンタル（アルゼンチン・ブエノスアイレス） 放送・配信 DAZN (独占ライブ配信)

メッシ代表引退試合をテレビで見る方法は？

メッシの代表引退試合は、『DAZN』で独占ライブ配信される。

メッシのラストマッチの視聴方法まとめ

メッシのラストマッチはDAZNで独占ライブ配信する。 そのため、地上波や他のネットサービスなどでも配信予定はない。

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