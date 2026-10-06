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messi-inter(C)Getty Images
メッシの代表最後の勇姿をライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

メッシ代表引退試合はDAZNが独占ライブ配信！試合の視聴方法まとめ

アルゼンチン
アルゼンチン 対 ベナン
ベナン
親善試合
リオネル・メッシ

【DAZN放送予定】リオネル・メッシのアルゼンチン代表としての最後の試合はどこで視聴できるのか。

サッカー界のレジェンド、リオネル・メッシのアルゼンチン代表としての最後の試合が近づいている。

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本記事では、メッシの代表引退試合の試合日程、視聴方法を紹介していく。

メッシの代表引退試合はいつ？対戦相手・キックオフ時間

リオネル・メッシはアルゼンチン代表からの引退を発表。最後の試合は日本時間10月7日（水）に行われるベナン戦となる。

キックオフは、日本時間10月7日朝8:00を予定。平日の朝となるが、サッカーファンにとって見逃せない試合となりそうだ。

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メッシ代表引退試合はDAZNが独占ライブ配信

メッシにとって最後のアルゼンチン代表戦はベナン戦となる。試合はDAZNで独占ライブ配信を予定している。

対戦カード

アルゼンチン vs ベナン（国際親善試合）

日本時間

2026年10月7日（水） 8:00

現地時間

2026年10月6日（火） 20:00

会場

エスタディオ・モヌメンタル（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

放送・配信

DAZN (独占ライブ配信)

メッシ代表引退試合をテレビで見る方法は？

メッシの代表引退試合は、『DAZN』で独占ライブ配信される。

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メッシのラストマッチの視聴方法まとめ

メッシのラストマッチはDAZNで独占ライブ配信する。そのため、地上波や他のネットサービスなどでも配信予定はない。

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その他の試合を視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』では代表戦以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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